मैहर में कुएं में बैल को बचाने उतरे तीन युवकों की मौत का सच क्या? ग्रामीणों के 'देसी टेस्ट' से उलझी गुत्थी
मैहम में एक बैल कुएं में गिर गया जिसके बाद एक युवक उसे बचाने कुएं में कूदा। युवक काफी देर तक बाहर नहीं आया तो दो अन्य युवक भी कुएं में कूदे मगर वापस न आ सके। बाद में पता चला कि तीनों की कुएं के अंदर ही मौत हो गई।
एमपी में मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र अंतर्गत खरमसेड़ा गांव में कुएं के भीतर तीन युवकों की दम घुटने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में अब एक नया और हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है। हादसे के कारणों को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मतभेद की स्थिति बन गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक जांच में कुएं के भीतर जानलेवा मीथेन गैस और ऑक्सीजन की भारी कमी को मौत की वजह बताया था। हालांकि, इस वैज्ञानिक निष्कर्ष से असहमत ग्रामीणों ने शनिवार को अधिकारियों के जाते ही कुएं के भीतर एक जिंदा बकरी को उतारकर अपना 'अनोखा परीक्षण' कर डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बेजुबान को बचाने गए थे तीन जांबाज
यह हृदयविदारक हादसा खरमसेड़ा गांव में उस समय हुआ था, जब एक लावारिस बैल अचानक 35 फीट गहरे कुएं में गिर गया। बेजुबान बैल को छटपटाता देख उसे सुरक्षित बाहर निकालने की नीयत से सबसे पहले एक युवक रस्सी के सहारे कुएं में उतरा। जब काफी देर तक उसकी कोई हलचल नहीं हुई, तो उसे संकट में देख दो अन्य युवक भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नीचे उतर गए। देखते ही देखते कुएं के भीतर मौजूद जहरीली हवा ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया और तीनों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई।
कुएं में मिला 12,900 PPM मीथेन का जाल
हादसे के बाद प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर आधुनिक गैस डिटेक्टर मशीनों से कुएं के भीतर की हवा का परीक्षण किया। क्षेत्रीय अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक गणेश कुमार बैगा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कुएं के भीतर मीथेन गैस का स्तर सामान्य से कहीं अधिक यानी 12,900 PPM दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन का स्तर जो सामान्य वातावरण में 21 प्रतिशत होना चाहिए, वह कुएं के भीतर घटकर मात्र 12 से 13 प्रतिशत रह गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इतनी भारी मात्रा में मीथेन की मौजूदगी और ऑक्सीजन की कमी किसी भी इंसान को चंद सेकंड में मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है।
अधिकारियों के जाते ही ग्रामीणों का ‘देसी टेस्ट’
वैज्ञानिकों के इन दावों और दलीलों के बावजूद ग्रामीण इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनके मन में हादसे को लेकर गहरा संदेह था। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टरों की टीम जांच पूरी कर घटना स्थल से रवाना हुई, ग्रामीणों ने अपना कानून और अपना विज्ञान हाथ में ले लिया। कुछ ग्रामीणों ने आनन-फानन में लकड़ी का एक अस्थायी मचान (पुलानुमा ढांचा) तैयार किया। इसके बाद एक जिंदा बकरी को उस मचान पर खड़ा कर रस्सियों के सहारे धीरे-धीरे कुएं की अंधी गहराई में उतार दिया। ग्रामीणों का मानना था कि यदि कुएं में वाकई कोई जहरीली गैस है, तो उसका असर पहले बकरी पर होगा। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ देर तक कुएं की तली में रखने के बाद जब बकरी को रस्सी खींचकर वापस ऊपर निकाला गया, तो वह पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य थी। इस अजीबो-गरीब प्रयोग का वीडियो सामने आने के बाद अब प्रशासनिक दावों पर सवाल उठने लगे हैं।
सीएम को दी घटना की जानकारी
उधर घटना के बाद मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कुएं के मालिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और उचित मुआवजे की मांग की। कुछ समय के लिए चक्काजाम की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए और शनिवार शाम अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए।
सांसद भी मिलने पहुंचे
इस बीच सांसद गणेश सिंह भी अमरपाटन पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की गई है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कुएं को सील करने की प्रक्रिया चल रही है और हादसे के वास्तविक और तकनीकी कारणों की अंतिम पुष्टि विस्तृत वैज्ञानिक फॉरेंसिक रिपोर्ट और मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।
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