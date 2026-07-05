Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मैहर में कुएं में बैल को बचाने उतरे तीन युवकों की मौत का सच क्या? ग्रामीणों के 'देसी टेस्ट' से उलझी गुत्थी

Mohit लाइव हिन्दुस्तान, मैहर
Follow us on Google News
share

मैहम में एक बैल कुएं में गिर गया जिसके बाद एक युवक उसे बचाने कुएं में कूदा। युवक काफी देर तक बाहर नहीं आया तो दो अन्य युवक भी कुएं में कूदे मगर वापस न आ सके। बाद में पता चला कि तीनों की कुएं के अंदर ही मौत हो गई।

एमपी में मैहर जिले के अमरपाटन क्षेत्र अंतर्गत खरमसेड़ा गांव में कुएं के भीतर तीन युवकों की दम घुटने से हुई दर्दनाक मौत के मामले में अब एक नया और हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है। हादसे के कारणों को लेकर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच मतभेद की स्थिति बन गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक जांच में कुएं के भीतर जानलेवा मीथेन गैस और ऑक्सीजन की भारी कमी को मौत की वजह बताया था। हालांकि, इस वैज्ञानिक निष्कर्ष से असहमत ग्रामीणों ने शनिवार को अधिकारियों के जाते ही कुएं के भीतर एक जिंदा बकरी को उतारकर अपना 'अनोखा परीक्षण' कर डाला, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बेजुबान को बचाने गए थे तीन जांबाज

यह हृदयविदारक हादसा खरमसेड़ा गांव में उस समय हुआ था, जब एक लावारिस बैल अचानक 35 फीट गहरे कुएं में गिर गया। बेजुबान बैल को छटपटाता देख उसे सुरक्षित बाहर निकालने की नीयत से सबसे पहले एक युवक रस्सी के सहारे कुएं में उतरा। जब काफी देर तक उसकी कोई हलचल नहीं हुई, तो उसे संकट में देख दो अन्य युवक भी बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नीचे उतर गए। देखते ही देखते कुएं के भीतर मौजूद जहरीली हवा ने तीनों को अपनी चपेट में ले लिया और तीनों की तड़प-तड़प कर मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:ग्वालियर में गुंडागर्दी: सीबीआई एसआई की पत्नी-बेटियों को सड़क पर पीटा

कुएं में मिला 12,900 PPM मीथेन का जाल

हादसे के बाद प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की विशेषज्ञ टीम ने मौके पर पहुंचकर आधुनिक गैस डिटेक्टर मशीनों से कुएं के भीतर की हवा का परीक्षण किया। क्षेत्रीय अधिकारी और वरिष्ठ वैज्ञानिक गणेश कुमार बैगा ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कुएं के भीतर मीथेन गैस का स्तर सामान्य से कहीं अधिक यानी 12,900 PPM दर्ज किया गया है। इसके साथ ही, जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन का स्तर जो सामान्य वातावरण में 21 प्रतिशत होना चाहिए, वह कुएं के भीतर घटकर मात्र 12 से 13 प्रतिशत रह गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक, इतनी भारी मात्रा में मीथेन की मौजूदगी और ऑक्सीजन की कमी किसी भी इंसान को चंद सेकंड में मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है।

ये भी पढ़ें:ग्वालियर में रेबीज का कहर: डोज के बावजूद नहीं बचा बच्चा, पांच दिन में तीन मौतें

अधिकारियों के जाते ही ग्रामीणों का ‘देसी टेस्ट’

वैज्ञानिकों के इन दावों और दलीलों के बावजूद ग्रामीण इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनके मन में हादसे को लेकर गहरा संदेह था। जैसे ही प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टरों की टीम जांच पूरी कर घटना स्थल से रवाना हुई, ग्रामीणों ने अपना कानून और अपना विज्ञान हाथ में ले लिया। कुछ ग्रामीणों ने आनन-फानन में लकड़ी का एक अस्थायी मचान (पुलानुमा ढांचा) तैयार किया। इसके बाद एक जिंदा बकरी को उस मचान पर खड़ा कर रस्सियों के सहारे धीरे-धीरे कुएं की अंधी गहराई में उतार दिया। ग्रामीणों का मानना था कि यदि कुएं में वाकई कोई जहरीली गैस है, तो उसका असर पहले बकरी पर होगा। चौंकाने वाली बात यह रही कि कुछ देर तक कुएं की तली में रखने के बाद जब बकरी को रस्सी खींचकर वापस ऊपर निकाला गया, तो वह पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य थी। इस अजीबो-गरीब प्रयोग का वीडियो सामने आने के बाद अब प्रशासनिक दावों पर सवाल उठने लगे हैं।

सीएम को दी घटना की जानकारी

उधर घटना के बाद मृतकों के परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने कुएं के मालिक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और उचित मुआवजे की मांग की। कुछ समय के लिए चक्काजाम की स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच एवं नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद परिजन शांत हुए और शनिवार शाम अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए।

ये भी पढ़ें:कॉलेज गेट पर स्टूडेंट ने लगाया फांसी का फंदा, यूनिवर्सिटी की लेटलती से है परेशान

सांसद भी मिलने पहुंचे

इस बीच सांसद गणेश सिंह भी अमरपाटन पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की गई है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता दिलाई जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कुएं को सील करने की प्रक्रिया चल रही है और हादसे के वास्तविक और तकनीकी कारणों की अंतिम पुष्टि विस्तृत वैज्ञानिक फॉरेंसिक रिपोर्ट और मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।