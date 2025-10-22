Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़What is famous Hingot yuddha of Indore Tradition During Diwali 35 injured
क्या है इंदौर का प्रसिद्ध ‘हिंगोट युद्ध’? दीवाली की इस अनोखी परंपरा में 35 लोग घायल

क्या है इंदौर का प्रसिद्ध ‘हिंगोट युद्ध’? दीवाली की इस अनोखी परंपरा में 35 लोग घायल

संक्षेप: इंदौर के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन होने वाले 200 साल पुराने 'हिंगोट युद्ध' में इस बार भी 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

Wed, 22 Oct 2025 12:49 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, इंदौर
share Share
Follow Us on

इंदौर के गौतमपुरा में हर साल दीवाली के दूसरे दिन होने वाला 'हिंगोट युद्ध' इस बार भी चर्चा में रहा। मंगलवार शाम को इस अनोखी परंपरा में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह परंपरा न केवल रोमांचक है, बल्कि 200 साल पुरानी ऐतिहासिक जड़ों से भी जुड़ी है।

क्या है हिंगोट युद्ध?

गौतमपुरा और पड़ोसी गांव रुंजी के 'योद्धा' हर साल दीवाली के मौके पर इस अनोखे युद्ध में हिस्सा लेते हैं। इसमें हिंगोट नामक जंगली फल को खोखला कर, उसे बारूद से भरकर रॉकेट जैसे पटाखों में बदला जाता है। फिर दोनों गांवों के 'तुर्रा' और 'कलंगी' समूह आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरे पर ये जलते हुए हिंगोट फेंकते हैं। भीड़ अपने-अपने पक्ष के लिए जोर-शोर से हौसला बढ़ाती है, जिससे माहौल और भी रोमांचक हो जाता है।

इस बार कई लोग हुए घायल

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. वंदना केसरी के मुताबिक, इस बार के हिंगोट युद्ध में करीब 35 लोग घायल हुए। इनमें से दो लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत देपालपुर के अस्पताल में भेजा गया। एक योद्धा की बाजू टूट गई, जबकि दूसरे को नाक पर गहरी चोट लगी। बाकी घायलों को मामूली चोटें आईं, जिनका मौके पर ही इलाज किया गया। पिछले साल इस युद्ध में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और 23 को मामूली चोटें आई थीं।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

इस आयोजन के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्ध स्थल के चारों ओर ऊंचे जाल और बैरिकेड्स लगाए गए ताकि दर्शकों को उड़ते हुए हिंगोट से कोई नुकसान न हो। इसके अलावा, करीब 200 पुलिसकर्मी और 100 प्रशासनिक कर्मचारी तैनात किए गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी मौके पर मौजूद थीं। सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर संघप्रिया सम्राट ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

क्या है इस परंपरा की कहानी?

हिंगोट एक जंगली फल है, जो आंवले के आकार का होता है। इस फल को खोखला करके, इसे सुखाया जाता है और फिर बारूद भरकर एक खतरनाक पटाखे का रूप दिया जाता है। यह परंपरा 200 साल पुरानी बताई जाती है, जब होल्कर वंश के शासनकाल में इंदौर पर मराठों का राज था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस समय स्थानीय गुरिल्ला योद्धा मुगल सेनाओं पर हिंगोट से हमला करते थे। आज यह परंपरा एक उत्सव का रूप ले चुकी है, लेकिन हर साल चोटों और कभी-कभी मौतों के बावजूद इसे रोका नहीं गया है।

क्यों है यह परंपरा खास?

हिंगोट युद्ध सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि गौतमपुरा और रुंजी के लोगों के लिए गर्व और परंपरा का प्रतीक है। यह आयोजन हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता है, जो अपने गांव के योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जुटते हैं। हालांकि, इसकी खतरनाक प्रकृति को देखते हुए कई बार इसे बंद करने की मांग भी उठती रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का जोश और परंपरा के प्रति लगाव इसे जिंदा रखे हुए है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|