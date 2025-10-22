क्या है इंदौर का प्रसिद्ध ‘हिंगोट युद्ध’? दीवाली की इस अनोखी परंपरा में 35 लोग घायल

संक्षेप: इंदौर के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन होने वाले 200 साल पुराने 'हिंगोट युद्ध' में इस बार भी 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है, हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे।

इंदौर के गौतमपुरा में हर साल दीवाली के दूसरे दिन होने वाला 'हिंगोट युद्ध' इस बार भी चर्चा में रहा। मंगलवार शाम को इस अनोखी परंपरा में 35 लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह परंपरा न केवल रोमांचक है, बल्कि 200 साल पुरानी ऐतिहासिक जड़ों से भी जुड़ी है।

क्या है हिंगोट युद्ध? गौतमपुरा और पड़ोसी गांव रुंजी के 'योद्धा' हर साल दीवाली के मौके पर इस अनोखे युद्ध में हिस्सा लेते हैं। इसमें हिंगोट नामक जंगली फल को खोखला कर, उसे बारूद से भरकर रॉकेट जैसे पटाखों में बदला जाता है। फिर दोनों गांवों के 'तुर्रा' और 'कलंगी' समूह आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरे पर ये जलते हुए हिंगोट फेंकते हैं। भीड़ अपने-अपने पक्ष के लिए जोर-शोर से हौसला बढ़ाती है, जिससे माहौल और भी रोमांचक हो जाता है।

इस बार कई लोग हुए घायल ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. वंदना केसरी के मुताबिक, इस बार के हिंगोट युद्ध में करीब 35 लोग घायल हुए। इनमें से दो लोगों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत देपालपुर के अस्पताल में भेजा गया। एक योद्धा की बाजू टूट गई, जबकि दूसरे को नाक पर गहरी चोट लगी। बाकी घायलों को मामूली चोटें आईं, जिनका मौके पर ही इलाज किया गया। पिछले साल इस युद्ध में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और 23 को मामूली चोटें आई थीं।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस आयोजन के लिए प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। युद्ध स्थल के चारों ओर ऊंचे जाल और बैरिकेड्स लगाए गए ताकि दर्शकों को उड़ते हुए हिंगोट से कोई नुकसान न हो। इसके अलावा, करीब 200 पुलिसकर्मी और 100 प्रशासनिक कर्मचारी तैनात किए गए। आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस भी मौके पर मौजूद थीं। सब डिवीजनल पुलिस ऑफिसर संघप्रिया सम्राट ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

क्या है इस परंपरा की कहानी? हिंगोट एक जंगली फल है, जो आंवले के आकार का होता है। इस फल को खोखला करके, इसे सुखाया जाता है और फिर बारूद भरकर एक खतरनाक पटाखे का रूप दिया जाता है। यह परंपरा 200 साल पुरानी बताई जाती है, जब होल्कर वंश के शासनकाल में इंदौर पर मराठों का राज था। स्थानीय लोगों का मानना है कि उस समय स्थानीय गुरिल्ला योद्धा मुगल सेनाओं पर हिंगोट से हमला करते थे। आज यह परंपरा एक उत्सव का रूप ले चुकी है, लेकिन हर साल चोटों और कभी-कभी मौतों के बावजूद इसे रोका नहीं गया है।