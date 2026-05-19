Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तुम लोग क्या समझते हो? मैं भैंस हूं! खाऊं और बच्चे पैदा करूं; ट्विशा पर उसकी सास ने और क्या कहा?

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

Twisha Sharma death case: सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने बहू के व्यवहार और प्रेग्नेंसी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्विशा बच्चा नहीं चाहती थी। उसने अपने पति समर्थ से कहा था- तुम लोग क्या समझते हो? मैं भैंस हूं- खाऊं और बच्चे पैदा करूं।

तुम लोग क्या समझते हो? मैं भैंस हूं! खाऊं और बच्चे पैदा करूं; ट्विशा पर उसकी सास ने और क्या कहा?

Twisha Sharma death case: भोपाल में पूर्व मिस पुणे ट्विशा शर्मा की मौत का मामला अब नए आरोपों और दावों के बीच उलझता जा रहा है। ट्विशा के मायके वाले जहां दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने बहू के व्यवहार और प्रेग्नेंसी को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि ट्विशा बच्चा नहीं चाहती थी। उसने अपने पति समर्थ से कहा था- “तुम लोग क्या समझते हो? मैं भैंस हूं- खाऊं और बच्चे पैदा करूं।” सास ने यह भी दावा किया कि ट्विशा का व्यवहार बेहद अलग-थलग और जिद्दी था।

मुझे बच्चे पसंद, पौधे पसंद, लेकिन फिर…

ट्विशा की सास ने बताया, जब हम इससे (ट्विशा) मिले थे, तो इसने कहा था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। आई लव दिस, आई लव दैट। मुझे प्लांट बहुत पसंद हैं, लेकिन मैं देखती थी कि वो पौधों को देखती तक नहीं थी। वो पूरी तरह से झूठ थी। या तो वो नहीं समझती थी या फिर उसके अंदर जो दो व्यक्ति हैं, वो आडे़ आते थे।

ये भी पढ़ें:पापा ये लोग मुझे मार डालेंगे! फोन कटने के 20 मिनट बाद हो गई पलक की मौत

मैं भैंस हूं- खाऊं और बच्चे पैदा करूं…

सास ने आगे कहा- एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना। बच्चे नहीं पैदा करना। खाने के लिए बोलो तो समर्थ ने बताया कि उससे कहा था- तुम लोग क्या समझते हो? मैं भैंस हूं- खाऊं और बच्चे पैदा करूं। हम लोग चाहते थे कि साथ खाना बैठकर खाते हैं, तो वो साथ रहे। लेकिन उसका अलगाव वाला व्यवहार था।

मुझे बच्चा अंदर से मार रहा है

सास के मुताबिक, पांच महीने में तो मुझे सतही तौर पर यही लग रहा था कि यह लड़की स्वच्छंद विचारों की है। उसका अचानक से रुख बदल गया कि बच्चा नहीं करना है। मैंने पूछा, तुम्हें बच्चा क्यों नहीं रखना है, तो उसने कहा- मुझे बच्चा अंदर से मार रहा है। इसलिए नहीं रखना है। इसके चलते जब मैं शाम को दफ्तर से आई तो वो अपने आप को पीट रही थी कि मुझे बच्चा नहीं रखना है।

ये भी पढ़ें:MBA ग्रेजुएट, मॉडल ट्विशा शर्मा कौन थीं, जो शादी के 5 महीने बाद मरी हुई मिलीं?

डोंट कंट्रोल मी!

उन्होंने आगे बताया- मन में एक परेशानी हो जाती है। आजकल न जाने कितने लोग हैं, जो आईवीएफ करते हैं। नैचुरल कोर्स में ये हो गया है। अगर ऐसा करती, तो इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है। लेकिन उसका ये कहना कि डोंट कंट्रोल मी। ठीक है स्वच्छंदता अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों के जीवन का नाश करो, जिस तरह से हमारा जीवन हुआ है।

मेरा फिगर खराब हो जाएगा

मुझे बच्चा चाहिए, नहीं चाहिए। वो क्या बताना चाह रही थी चैट के जरिए। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है, ये कहना आसान है। मुझे मां नहीं बनना है, क्योंकि मेरा फिगर खराब हो जाएगा। ये नहीं बोलेंगे। ये कहेंगे कि मेरे ऊपर लाल्छन लगाया जा रहा है, ये कहना कितना आसान हो जाता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh Bhopal News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।