सोनम को बेल तो मिली, लेकिन लगा दी बड़ी रोक; कोर्ट ने जमानत पर लगाई कौन-कौन सी शर्त
इंदौर हनीमून कांड में पति राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड सोनम को मेघालय की कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी दस्तावेज में आरोपी को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसे बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
इंदौर हनीमून कांड में पति राजा रघुवंशी की हत्या की मास्टरमाइंड सोनम को मेघालय की कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी भी दस्तावेज में आरोपी को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसे बीएनएस की धारा 103(1) यानी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ कोर्ट ने 50,000 रुपए का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती पर सोनम की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं।
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि सोनम को इस शर्त पर जमानत दी जाएगी कि वह फरार नहीं होगी और न ही सबूतों या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करेगी। वह तय की गई तारीख पर कोर्ट आएगी और वह उचित अनुमति के बिना इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएगी ।
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश डी.आर. खरबतेंग ने पाया कि पुलिस आरोपी सोनम रघुवंशी को आरोपों की उचित जानकारी देने में विफल रही थी। कोर्ट ने कहा, किसी भी दस्तावेज में याचिकाकर्ता को यह नहीं बताया गया कि उसे बीएनएस की धारा 103(1) के तहत अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की अदालत में पेशी के दौरान सोनम रघुवंशी का कोई वकील मौजूद नहीं था।
23 मई 2025 को लापता हुए थे राजा रघुवंशी
सोनम का पति राजा रघुवंशी पिछले साल 23 मई को हनीमून के दौरान पूर्वोत्तर राज्य में लापता हो गए थे। बाद में दो जून को प्रदेश के पूर्व खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र में गहरी खाई से राजा का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था। इस मामले में सोनम समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उसका प्रेमी राज कुशवाहा भी शामिल है।
पुलिस अधीक्षक विवेक एस ने बताया, 'आरोपी को अदालत ने जमानत दे दी है। आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और पुलिस कानून के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। पुलिस के अनुसार, इंदौर के राजा रघुवंशी ने 11 मई 2025 को इंदौर में सोनम से शादी की थी और दोनों 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय गए थे। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनके सिर पर किसी तेज धारदार हथियार से दो बार वार किया गया था। सोनम ने आठ जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था । पिछले साल सितंबर में मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोनम और उनके कथित प्रेमी सहित कुल आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था।
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अदिति शर्मा
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