विदिशा में मातम में बदलीं बारात की खुशियां, तालाब में गिरी SUV; 3 लोगों की मौत और सात घायल

Feb 13, 2026 01:50 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, विदिशा
हादसे में वाहन सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। टवेरा वाहन में 10 लोग सवार थे और बारात जाफरखेड़ी निवासी दशरथ सिंह के यहां पहुंचने वाली थी।

विदिशा के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम जाफरखेड़ी के पास गुरुवार रात करीब 10 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रायसेन जिले के गैरतगंज से जाफरखेड़ी आ रही बारात की टवेरा कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सूखे तालाब में जा गिरी। हादसे में वाहन सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। टवेरा वाहन में 10 लोग सवार थे और बारात जाफरखेड़ी निवासी दशरथ सिंह के यहां पहुंचने वाली थी।

बताया जा रहा है कि वाहन तेज रफ्तार में था और इलाके में अंधेरा होने के कारण ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा, जिससे गाड़ी सड़क से उतरकर तालाब में जा गिरी। तालाब में पानी नहीं था, लेकिन गाड़ी के पलटने से गंभीर चोटें आईं। हादसे में 35 वर्षीय राजेश लोधी, 30 वर्षीय सोनू लोधी (ड्राइवर) और 35 वर्षीय चंद्रशेखर की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में अशोक लोधी (25) का बायां हाथ फ्रैक्चर, राज बोधी (14) के पेट में गंभीर चोट, बृजेश लोधी (27) और सुदीप लोधी (20) के सीने में चोट आई है। वहीं 45 वर्षीय भावसिंह लोधी और 10 वर्षीय ऋतुराज लोधी की हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां से देर रात एक को भोपाल रेफर किया गया।

मंजिल से महज 1 किमी पहले उजड़ गई खुशियां

हादसा गांव से करीब एक किलोमीटर दूर हुआ। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों को निजी वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीन लोगों को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर अंशुल गुप्ता पहले जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना, इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया।

मामला दर्ज कर जांच शुरू

एडीएम, तहसीलदार, सीएसपी, कोतवाली और सिविल लाइन थाना प्रभारी भी अस्पताल पहुंचे। सिविल सर्जन डॉ. अनूप वर्मा सहित चिकित्सकों की टीम ने घायलों का उपचार शुरू किया। बारात की खुशियां मातम में बदल गईं। अस्पताल में परिजनों और बारातियों की भीड़ जुट गई। हर कोई इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध और गमगीन नजर आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
