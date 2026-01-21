Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़weather in MP change this week, chances of winter rains in these areas amidst intense cold
पश्चिमी विक्षोभ के चलते MP में इस हफ्ते बदलेगा मौसम, तेज ठंड के बीच इन शहरों में मावठा गिरने के आसार

संक्षेप:

मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

Jan 21, 2026 04:07 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में अगले दो दिनों में मौसम बदलने वाला है और इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के रास्ते देश के उत्तरी हिस्सों में सक्रिय होगा। विभाग के अनुसार यह सिस्टम सामान्य सिस्टम से ज्यादा ताकतवर है और इसका असर पहले देश के उत्तरी हिस्सों में दिखाई देगा, इसके बाद मध्य प्रदेश में भी 1-2 दिन तक इसका असर दिखाई देगा। ऐसे में प्रदेश के कई हिस्सों में मावठा गिरने के आसार हैं। इस दौरान 23 जनवरी शुक्रवार को प्रदेश के मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य स्थानों पर घने बादल छाए रहने की संभावना है।

मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। बीते दिन के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। इस दौरान प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस मंदसौर में दर्ज किया गया, वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस खरगोन में दर्ज किया गया।

सबसे कम तापमान वाले प्रदेश के 5 स्थान

मंदसौर- 5.1 डिग्री

राजगढ़- 6.2 डिग्री

नौगांव (छतरपुर)- 7.0 डिग्री

गिरवर (शाजापुर)- 7.4 डिग्री

करौंदी (कटनी)- 7.6 डिग्री

प्रदेश के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान

भोपाल- 10.8 डिग्री सेल्सियस

इंदौर- 12.2 डिग्री सेल्सियस

ग्वालियर- 9 डिग्री सेल्सियस

जबलपुर- 12.5 डिग्री सेल्सियस

उज्जैन- 12 डिग्री सेल्सियस

MP में इस हफ्ते बदल जाएगा मौसम, तेज ठंड के बीच इन जगहों पर मावठा गिरने के आसार
सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

वर्तमान में पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पाकिस्तान के ऊपर माध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में, साथ ही मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी पवनों में एक ट्रफ के रूप में माध्य समुद्र तल से 5.8 किमी की ऊंचाई पर लगभग 73 डिग्री पूर्वी देशांतर व 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में अवस्थित है। उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश एवं आसपास के क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर चक्रवातीय परिसंचरण सक्रिय है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर माध्य समुद्र तल से 12.6 किमी की ऊंचाई लगभग 222 किमी प्रति घंटा की गति से उपोष्ण पश्चिमी जेटस्ट्रीम हवाएं बह रही हैं। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 जनवरी से पश्चिमोत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना है।

