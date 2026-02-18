Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

MP में मौसम ने बदली करवट, कई जगह हुई बारिश; 23 जिलों के लिए IMD का बारिश व ओले गिरने का अलर्ट

Feb 18, 2026 03:06 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल, मध्य प्रदेश
share Share
Follow Us on

मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण, उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में औसत समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है। एक ट्रफ पूर्व-मध्य अरब सागर से MP के केंद्र तक गुजरात एवं दक्षिण-पूर्व राजस्थान से होकर औसत समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर विस्तृत है।

MP में मौसम ने बदली करवट, कई जगह हुई बारिश; 23 जिलों के लिए IMD का बारिश व ओले गिरने का अलर्ट

एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से मध्य प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है और बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटो के दौरान प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं-कहीं वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा कुछ अन्य जिलों में बादल छाए रहे और बिजली चमकने व आंधी-तूफान की घटनाएं हुईं। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज और कल भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है और कुछ स्थानों पर गरज और बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए वहां हल्की से लेकर तेज बारिश होने का अनुमान लगाया है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो मंगलवार को प्रदेश में झाबुआ में सबसे ज्यादा 3.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा रामा में 3.2 मिमी, रतलाम में 3 मिमी, जावरा में 1 मिमी, आलोट में 1 मिमी, खचरौद में 1 मिमी, बड़वानी में 0.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा बड़वानी, झाबुआ, रतलाम और उज्जैन जिलों में भी बिजली चमकने व आंधी-तूफान की घटनाएं दर्ज की गईं। इस दौरान खंडवा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.0 डिग्री सेल्सियस करौंदी (कटनी) में दर्ज किया गया।

बुधवार को प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 18 फरवरी बुधवार के लिए प्रदेश के ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में तेज बारिश होने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने, 30 से 40 किमी की स्पीड से झोंकेदार हवाएं चलने और झंझावत की आशंका जताई है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए इन जिलों में झंझावत, बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की आशंका जताई है। साथ ही राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, छतरपुर जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी करते हुए झंझावत और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।

आज इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

IMD ने बुधवार को प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है।

गुरुवार को भीग सकते हैं प्रदेश के ये 8 जिले

IMD ने गुरुवार 19 फरवरी को प्रदेश के भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

MP में मौसम ने बदली करवट, IMD ने 20 जिलों के लिए दिया बारिश व ओले गिरने का अलर्ट

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां

पश्चिमी विक्षोभ, एक चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान एवं संलग्न पश्चिम राजस्थान के ऊपर औसत समुद्र तल से 3.1 से 7.6 किमी के बीच अवस्थित है तथा ऊंचाई के साथ उत्तर-पश्चिम की ओर झुका हुआ है। एक अन्य पश्चिमी विक्षोभ, केंद्रीय पाकिस्तान और उससे लगे पंजाब के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में औसत समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किमी के बीच अवस्थित है और उपरोक्त पश्चिमी विक्षोभ में विलय हो गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|
;;;