Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Weather changes in Madhya Pradesh trains and flights delayed
MP में मौसम ने ली करवट, ट्रेन और फ्लाइट लेट; अगले तीन दिन ऐसा रहेगा मौसम

MP में मौसम ने ली करवट, ट्रेन और फ्लाइट लेट; अगले तीन दिन ऐसा रहेगा मौसम

संक्षेप:

मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। फिर तेज सर्दी का दौर आएगा। इससे पहले शुक्रवार को आधे प्रदेश में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा।

Jan 03, 2026 06:11 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में मौसम ने शुक्रवार से करवट बदल ली है। प्रदेश के आधे हिस्से में शनिवार सुबह आधे प्रदेश में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 दिन तक घना कोहरा छाया रहेगा। फिर तेज सर्दी का दौर आएगा। इससे पहले शुक्रवार को आधे प्रदेश में कहीं घना तो कहीं मध्यम कोहरा छाया रहा। 15 शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से नीचे रहा। घने ओर माध्यम कोहरे की वजह से इसका असर ट्रेन और फ्लाइट पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के कारण अरब सागर से आई नमी से बादलों की यह स्थिति बनी है। उत्तर भारत के ऊपर उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम हवाएं सक्रिय हैं, जिसके प्रभाव से मैदानी इलाकों में बर्फबारी से ठंड का असर बढ़ गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मध्यप्रदेश में नवंबर-दिसंबर की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग ने नवंबर-दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। अबकी बार भी तेज सर्दी, घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर भी चलेगी। साल के पहले ही दिन ग्वालियर में हल्की बारिश हुई है वंही भोपाल और इंदौर में भी बारिश के आसार हैं। शनिवार सुबह से भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सीधी, धार, गुना, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, देवास, दमोह, मंडला, सागर, सतना, श्योपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, खजुराहो समेत कई जिलों में कोहरा छाया रहा। शीतलहर भी चल रही है। घने ओर मध्यम कोहरे की वजह से दिल्ली की तरफ से आने वाली मालवा एक्सप्रेस 7 घंटे लेट है। इंदौर से आने-जाने वाली फ्लाइट्स पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इंदौर में जहां 6.40 बजे से विमानों का उतरना शुरू हो जाता है, वहीं आज घने कोहरे के कारण पहला विमान 9.30 बजे उतर पाया। उड़ानों के आने में देरी होने से जाने वाली भी उड़ानें लेट रहीं।

उज्जैन में शुक्रवार से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। शनिवार सुबह से ही शहर में हल्के कोहरे की चादर छाई रही, जिससे दिनभर सर्द हवाओं का असर महसूस किया गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान और गिरकर 13.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह हवा की गति लगभग शून्य रही, जबकि शाम के समय यह 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। उज्जैन की जीवाजी वेधशाला के आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार-शुक्रवार की रात न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह आर्द्रता का स्तर 89 प्रतिशत और शाम को 81 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। जेट स्ट्रीम हवाओं के सक्रिय होने से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अक्टूबर से शुरू हुए सर्दी के मौसम में यह पहला मौका है, जब दिन के समय भी कोहरे और ठंडी हवाओं का असर साफ दिखाई दिया।

तापमान में गिरावट

मध्य प्रदेश में कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट तो अधिकांश में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। ग्वालियर में पारा 7.7 डिग्री पर आ गया। भोपाल में यह 11 डिग्री रहा। इंदौर में 12.6 डिग्री, उज्जैन में 13.3 डिग्री और जबलपुर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे ठंडा पचमढ़ी रहा। यहां न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री रहा। शिवपुरी में 6 डिग्री, दतिया में 6.6 डिग्री, राजगढ़ में 8.2 डिग्री, मंडला में 8.9 डिग्री और रतलाम में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। बाकी शहरों में तापमान 10 डिग्री से अधिक पहुंच गया। 4 जनवरी को ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मैहर, सिंगरौली, सीधी, शहडोल और उमरिया में कोहरे का अलर्ट है। 5 जनवरी को भी ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और शहडोल संभाग में कोहरे का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की मानें तो जनवरी में 15 से 20 दिन तक शीतलहर चल सकती है। कड़ाके की ठंड का दौर दूसरे सप्ताह में शुरू होगा, जो आखिरी तक बना रहेगा।

ठंड बढ़ने की वजह जेट स्ट्रीम?

मौसम एक्सपर्ट की मानें तो प्रदेश में ठंड बढ़ने की खास वजह जेट स्ट्रीम भी है। यह जमीन से लगभग 12.6 किमी ऊंचाई पर चलने वाली तेज हवा है। इस बार रफ्तार 285 किमी प्रति घंटा तक पहुंच गई है। यह देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा के अलावा ये ऊंची हवा सर्दी बढ़ा रही है। उत्तर के मैदानी इलाकों से जब ठंडी हवा और पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवा हमारे यहां आती है, तब तेज ठंड पड़ती है। यह सब उत्तर भारत में पहुंचने वाले मौसमी सिस्टम वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण होता है। ऐसे में यदि जेट स्ट्रीम भी बन जाए तो सर्दी दोगुनी हो जाती है। इस बार यही हो रहा है।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, इस बार दिसंबर में प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। मौसम साफ रहा। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में 15 से 16 दिन तक कोल्ड वेव यानी, शीतलहर चली। ऐसा ही मौसम जनवरी में भी बना रहेगा। दिसंबर और जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इन्हीं दो महीने में प्रदेश में उत्तर भारत से सर्द हवाएं ज्यादा आती हैं। इसलिए तापमान में अच्छी-खासी गिरावट आती है। सर्द हवाएं भी चलती हैं।

ये भी पढ़ें:धूप खिलेगी या छाए रहेंगे बादल, अगले 5 दिन कैसा रहेगा झारखंड का मौसम; येलो अलर्ट
ये भी पढ़ें:कुरावा में युवक की मौत, ठंड से मौत होने का आरोप

मौसम का मिजाज

मौसम विभाग के राकेश गुप्त का अनुमान है कि अगले दो से तीन दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। आमतौर पर कोहरा अलसुबह या देर रात तक ही सीमित रहता था, लेकिन गुरुवार को दिन चढ़ने के बाद भी शहर में हल्का कोहरा बना रहा। इससे दृश्यता प्रभावित हुई और आमजन को अधिक ठंड महसूस हुई। जेट स्ट्रीम हवाओं के प्रभाव से सर्द हवाएं अपना असर दिखाती रहेंगी। शहर और आसपास के इलाकों में कहीं हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा छाए रहने के संकेत हैं, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Weather Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|