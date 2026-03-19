MP में 3 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट, मार्च में पहली बार ओलावृष्टि की भविष्यवाणी
Madhya Pradesh Weather Alert: मध्य प्रदेश में आज से तीन दिन आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मार्च में पहली बार ओले गिरने की संभावना जताई गई है। 22 अप्रैल से मौसम खुलेगा।
Madhya Pradesh Weather Alert: मध्यप्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और अगले तीन दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव दो ट्रफ लाइनों और एक सक्रिय साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण आया है, जो लगभग 72 घंटे तक प्रभावी रह सकता है।
इससे पहले बुधवार को कई जिलों में बादल छाए रहे, कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई और कुछ जगहों पर तेज हवाओं का दौर चला। बालाघाट में करीब एक इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 19 मार्च के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 30 से ज्यादा जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में ओले गिरने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में तेज हवाओं की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की आशंका है।
मौसम का अलर्ट
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 19 और 20 मार्च को मौसम का असर सबसे ज्यादा रहेगा। यह धीरे-धीरे पूरे प्रदेश को कवर करेगा। 22 मार्च के बाद मौसम साफ होने के संकेत हैं। बदलाव के कारण कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है।
मार्च में पहली बार ओलावृष्टि
विशेष रूप से मार्च में यह पहली बार है जब ओलावृष्टि होने जा रही है। सिवनी, मंडला और बालाघाट जिलों में दो दिन तक ओले गिरने का अनुमान है, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रहेगा। फरवरी में भी मौसम ने चार बार करवट ली थी और कई इलाकों में ओले और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ था।
अप्रैल और मई में 20 दिन लू का अनुमान
मौसम विभाग ने चेताया है कि मार्च के आखिरी हफ्ते से प्रदेश में गर्मी फिर जोर पकड़ सकती है। अप्रैल और मई में 15 से 20 दिन तक लू चलने का अनुमान है। फिलहाल प्रदेश में “तीनों मौसम” का असर देखने को मिल रहा है। दिन में गर्मी, रात में हल्की ठंड और बीच-बीच में बारिश। कुछ दिन पहले नर्मदापुरम में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था। आने वाले दिनों में भोपाल, इंदौर और उज्जैन जैसे शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि रातें अपेक्षाकृत ठंडी रहेंगी।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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