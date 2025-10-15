Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़we will leave Hinduism, why did 153 Madhya Pradesh employees threaten to convert?

…तो छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे हिंदू धर्म; MP के 153 कर्मचारियों ने किस वजह से दी धर्म परिवर्तन की धमकी

संक्षेप: एसडीएम को सौंपे गए आवेदन में कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला स्थानीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के दबाव में लिया गया। इस दौरान बैठक में कुल 16 पार्षदों में से 12 ने उन्हें हटाने के पक्ष में सहमति दी।

Wed, 15 Oct 2025 05:50 PMSourabh Jain पीटीआई, चंदेरी, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर नगर पालिका से हटाए गए 153 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्रशासन को धर्मांतरण करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 10 दिन के अन्दर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से सनातन धर्म को छोड़ देंगे। इन कर्मचारियों ने एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी से सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति भी मांगी थी, जिसे उन्होंने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि संविधान उन्हें ऐसी किसी अनुमति देने की इजाजत नहीं देता। कर्मचारियों ने उन्हें हटाने के पीछे स्थानीय विधायक का दवाब होने का आरोप लगाया।

कर्मचारी बोले- भुखमरी की कगार पर आ गया परिवार

पीड़ित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति के लिए आवेदन दिया, साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकांश पार्षदों की मिलीभगत से 153 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हटाए गए अधिकांश कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे थे और इनमें 95 प्रतिशत से अधिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं।

अधिकारी बोलीं- धर्म का रोजगार से कोई संबंध नहीं

हालांकि चंदेरी SDM (सब डिवीजन मजिस्ट्रेट) शुभ्रता त्रिपाठी ने इन कर्मचारियों की मांग मानने से इनकार कर दिया और कर्मचारियों के आवेदन को वापस लौटाते हुए कहा, ‘कोई भी सक्षम अधिकारी आपको इसकी अनुमति नहीं देगा। यह आपका स्व विवेक है और संविधान में स्पष्ट लिखा है यह मौलिक अधिकार है। अधिकारी ने कहा कि मौलिक अधिकार होने की वजह से रोजगार से इसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीएमओ के भोपाल से लौटने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

दैवेभो कर्मचारियों ने विधायक पर लगाया आरोप

एसडीएम को सौंपे गए आवेदन में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें हटाने का निर्णय 23 सितंबर को नगरपालिका की एक विशेष बैठक में लिया गया था। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला स्थानीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के दबाव में लिया गया। इस दौरान बैठक में कुल 16 पार्षदों में से 12 ने उन्हें हटाने के पक्ष में सहमति दी। बता दें कि नगर पालिका ने आर्थिक तंगी को कारण बताते हुए इन दैवेभो कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया था।

कर्मचारी बोले- मजबूरन करना पड़ेगा धर्मपरिवर्तन

सत्यम मिश्रा ने कहा, ‘यदि आगामी 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से सनातन धर्म त्यागकर अन्य धर्म अपनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि कर्मचारी यह कदम भारी मन से उठा रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उन सभी पार्षदों की होगी, जिन्होंने उन्हें हटाने के पक्ष में निर्णय लिया है।

कर्मचारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो दीपावली के बाद वे सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर लेंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
