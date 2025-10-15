…तो छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे हिंदू धर्म; MP के 153 कर्मचारियों ने किस वजह से दी धर्म परिवर्तन की धमकी

संक्षेप: एसडीएम को सौंपे गए आवेदन में कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला स्थानीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के दबाव में लिया गया। इस दौरान बैठक में कुल 16 पार्षदों में से 12 ने उन्हें हटाने के पक्ष में सहमति दी।

मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर नगर पालिका से हटाए गए 153 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों ने प्रशासन को धर्मांतरण करने की धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 10 दिन के अन्दर उन्हें बहाल नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से सनातन धर्म को छोड़ देंगे। इन कर्मचारियों ने एसडीएम शुभ्रता त्रिपाठी से सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति भी मांगी थी, जिसे उन्होंने यह कहते हुए देने से इनकार कर दिया कि संविधान उन्हें ऐसी किसी अनुमति देने की इजाजत नहीं देता। कर्मचारियों ने उन्हें हटाने के पीछे स्थानीय विधायक का दवाब होने का आरोप लगाया।

कर्मचारी बोले- भुखमरी की कगार पर आ गया परिवार पीड़ित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी बहाली की मांग को लेकर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सामूहिक धर्म परिवर्तन की अनुमति के लिए आवेदन दिया, साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अधिकांश पार्षदों की मिलीभगत से 153 कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है, जिससे उनके परिवार भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हटाए गए अधिकांश कर्मचारी वर्षों से सेवा दे रहे थे और इनमें 95 प्रतिशत से अधिक सनातन धर्म के अनुयायी हैं।

अधिकारी बोलीं- धर्म का रोजगार से कोई संबंध नहीं हालांकि चंदेरी SDM (सब डिवीजन मजिस्ट्रेट) शुभ्रता त्रिपाठी ने इन कर्मचारियों की मांग मानने से इनकार कर दिया और कर्मचारियों के आवेदन को वापस लौटाते हुए कहा, ‘कोई भी सक्षम अधिकारी आपको इसकी अनुमति नहीं देगा। यह आपका स्व विवेक है और संविधान में स्पष्ट लिखा है यह मौलिक अधिकार है। अधिकारी ने कहा कि मौलिक अधिकार होने की वजह से रोजगार से इसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सीएमओ के भोपाल से लौटने के बाद उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

दैवेभो कर्मचारियों ने विधायक पर लगाया आरोप एसडीएम को सौंपे गए आवेदन में कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें हटाने का निर्णय 23 सितंबर को नगरपालिका की एक विशेष बैठक में लिया गया था। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला स्थानीय विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी के दबाव में लिया गया। इस दौरान बैठक में कुल 16 पार्षदों में से 12 ने उन्हें हटाने के पक्ष में सहमति दी। बता दें कि नगर पालिका ने आर्थिक तंगी को कारण बताते हुए इन दैवेभो कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया था।

कर्मचारी बोले- मजबूरन करना पड़ेगा धर्मपरिवर्तन सत्यम मिश्रा ने कहा, ‘यदि आगामी 10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को बहाल नहीं किया गया तो वे सामूहिक रूप से सनातन धर्म त्यागकर अन्य धर्म अपनाने के लिए बाध्य हो जाएंगे।’ उन्होंने कहा कि कर्मचारी यह कदम भारी मन से उठा रहे हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उन सभी पार्षदों की होगी, जिन्होंने उन्हें हटाने के पक्ष में निर्णय लिया है।