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काम की बात: भोपाल के 10 वार्डों में पानी की किल्लत, पाइप से पानी रिसने के इंतजार में बाल्टी लेकर खड़े रहते हैं बच्चे

Apr 15, 2026 12:28 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। भोपाल नगर निगम के 85 में से लगभग 10 क्षेत्रों में पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर की जा रही है। लोगों का कहना है कि गर्मियों में हालात और भी बिगड़ गए हैं। एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई होने के बावजूद सप्लाई का समय भी कम कर दिया गया है।

भोपाल के 10 वार्डों में पानी की किल्लत, पाइप से पानी रिसने के इंतजार में बाल्टी लेकर खड़े रहते हैं बच्चे

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। भोपाल नगर निगम के 85 में से लगभग 10 क्षेत्रों में पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर की जा रही है। लोगों का कहना है कि गर्मियों में हालात और भी बिगड़ गए हैं। एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई होने के बावजूद सप्लाई का समय भी कम कर दिया गया है।

10 प्रतिशत हिस्से में एक दिन छोड़कर सप्लाई

भोपाल नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि निगम के 85 में से लगभग 10 वार्डों में पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर की जा रही है। अपर लेक के पास स्थित और शीरीन नदी से होकर गुजरने वाला कोह-ए-फिजा पानी के मुख्य स्रोतों के इतने करीब होने के बावजूद रोजाना पानी की सप्लाई से वंचित है। नगर निगम के सिटी इंजीनियर उदित गर्ग ने बताया कि राज्य की राजधानी के लगभग 7 से 10 प्रतिशत हिस्से में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई हो रही है।

बच्चे स्टील की बाल्टियां थामे खड़े हो जाते हैं

आरिफ नगर में सूरज डूबने के समय बच्चे स्टील की बाल्टियां थामे कतार में खड़े हो जाते हैं, और नगर निगम से आने वाले पानी का पाइपों से रिसकर पानी आने का इंतजार करते हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि गर्मियों में हालात और भी बिगड़ गए हैं। एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई होने के बावजूद सप्लाई का समय भी कम कर दिया गया है।

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हर बूंद का सोच-समझकर इस्तेमाल

महिलाएं पानी की हर बूंद को बहुत सोच-समझकर इस्तेमाल कर रही हैं। वह यह तय करती हैं कि उससे खाना बनाएं, सफाई करें या फिर अगले दिन के लिए बचाकर रखें। चौकदारपुरा में दुकानदार बोतलबंद पानी से अपनी दुकानों के धूल भरे फर्श साफ करते हैं वहीं दूसरी ओर, कोह-ए-फिजा में परिवार के लोग इस उम्मीद में पानी के टैंकों के आसपास जमा हो जाते हैं कि यह पानी 48 घंटों तक चल जाए।

सामाजिक कार्यक्रम पर भी असर

कई लोगों के लिए यह संकट अदृश्य है। शहर के बीचों-बीच स्थित दफ्तरों में एयर कंडीशनर की गूंज सुनाई देती है। रेस्तरां में ठंडे पेय परोसे जाते हैं और सुविधा-संपन्न लोग इस संघर्ष पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं। लेकिन कबाड़खाना और बेरसिया रोड में एक दिन छोड़कर पानी मिलने का नियम ही जीवन का आधार है। शाहजहानाबाद के एक निवासी ने बताया कि कुछ इलाकों में सामाजिक कार्यक्रम भी पानी की उपलब्धता के हिसाब से ही तय किए जाते हैं।

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बच्चों को पानी बचाने की सीख

फिजा कॉलोनी में पड़ोसी जमा किया हुआ पानी आपस में बांटते हैं। इस तरह पानी की कमी ने उनमें आपसी एकजुटता को बढ़ा दिया है। घोड़ा नक्कास में औरतें बच्चों को पानी बचाने की सीख देती हैं। बजट भाषणों के दौरान ज्यादा आवंटन तथा नई पाइपलाइन परियोजनाओं के बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद कई कॉलोनियों के निवासियों का कहना है कि जमीनी स्तर पर राहत मिलना अभी भी दूर की कौड़ी है।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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