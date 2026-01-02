जिस बात का डर था वही निकला; इंदौर में मौतों की वजह कंफर्म हो गई

संक्षेप: जिस बात का डर था वह सच निकला। इंदौर में एक के बाद एक कई लोगों की मौत प्रदूषित पानी की वजह से हुई है, इसकी लैब रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में फैले डायरिया की वजह से 13 लोगों की मौत का दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने 4 की पुष्टि की है।

जिस बात का डर था वह सच निकला। इंदौर में एक के बाद एक कई लोगों की मौत प्रदूषित पानी की वजह से हुई है, इसकी लैब रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। इंदौर के भागीरथपुरा में फैले डायरिया की वजह से 13 लोगों की मौत का दावा स्थानीय लोग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन ने 4 की पुष्टि की है। वहीं, करीब 200 लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। करीब 1400 लोग 'जहरीले' पानी से प्रभावित हुए हैं।

जांच रिपोर्ट से यह पुष्टि हो गई है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी के उस हिस्से में जिंदगी को खतरे में डालने वाली पानी की आपूर्ति हो रही थी, जबकि शहर को पिछले 8 सालों से देश का सबसे साफ शहर घोषित किया जा रहा है। इंदौर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि मेडिकल कॉलेज की लैब से तैयार रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भारीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन में लीकेज की वजह से पानी प्रदूषित हो गया था जिसकी वजह से डायरिया फैल गया। उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट में सामने आए और अधिक तथ्यों को साझा नहीं किया।

पाइपलाइन में लीकेज और ऊपर बने टॉयलेट से आया संकट अधिकारियों का कहना है कि पानी आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में एक पुलिस आउटपोस्ट के पास लीकेज पाया गया है, जहां इसके ऊपर एक टॉयलेट का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि लीकेज की वजह से इलाके का पानी प्रदूषित हो गया था। एडिशनल चीफ सेक्रेट्री संजय दुबे ने कहा, 'हम भागीरथपुरा में पूरे पाइपलाइन की बारीकी से जांच करके यह पता लगा रहे हैं कि कहीं और भी तो लीकेज नहीं।' उन्होंने कहा कि जांच के बाद पाइपलाइन से साफ पानी की आपूर्ति की गई है। फिर भी एहतियात के तौर पर लोगों को पानी उबालकर पीने को कहा गया है। दुबे ने कहा, 'हमने इनके सैंपल भी लिए हैं और टेस्टिंग के लिए भेजा है।'