MP में सरकारी स्कूल में अश्लील डांस, महिला डांसरों पर उड़ाए गए पैसे; प्रिसिंपल से जवाब तलब

MP में सरकारी स्कूल में अश्लील डांस, महिला डांसरों पर उड़ाए गए पैसे; प्रिसिंपल से जवाब तलब

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अश्लील डांस कार्यक्रम करने का मामला आया है। स्कूल परिसर में महिला डांसरों के अश्लील डांस पर लोग पैसे लुटा रहे हैं। इसका वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इस संबंध में स्कूल के प्रिसिंपल से लिखित जवाब मांगा गया है।

Jan 03, 2026 06:51 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, दतिया
मध्य प्रदेश के दतिया में सरकारी मिडिल स्कूल के परिसर में महिला डांसरों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो दतिया जिले के परासरी गांव स्थित शासकीय मिडिल स्कूल का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूल परिसर को मंच में तब्दील कर तेज म्यूजिक पर महिला डांसर अश्लील डांस कर रही हैं। वहीं, दर्शक दीर्घा में बैठे लोग डांसरों पर पैसे उड़ाते नजर आ रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद थे। जिस परिसर में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए वहां इस तरह के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।

स्कूल के प्रिसिंपल जगनारायण भगत का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए स्कूल से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई थी। उनके अनुसार यह आयोजन स्कूल की छुट्टी के दौरान न्यू ईयर सेलिब्रेशन के तहत किया गया था।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिसिंपल से लिखित जवाब तलब किया है। डीईओ सुनील शुक्ला ने कहा वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है। स्कूल के प्रिसिंपल से लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि नियमों के अनुसार स्कूल परिसर में केवल सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक स्वरूप के कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टः अमित कुमार

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
