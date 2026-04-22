‘वो मेरी मम्मी से शादी…’, सतना में भाई की हत्या के बाद बहन ने खोला सनकी आशिक का राज
मध्य प्रदेश के सतना जिले की बैंक कॉलोनी में सोमवार को हुए 11 साल के शिवराज उर्फ बादल की हत्या का मामला महज आपसी रंजिश का नहीं था। यह एकतरफा प्यार में अंधे हुए एक 'साइको किलर' की सनक की दास्तान है। मृतक की बहन ने सनकी आशिक के राज का खुलासा किया है।
मध्य प्रदेश के सतना जिले की बैंक कॉलोनी में सोमवार को हुए 11 साल के शिवराज उर्फ बादल की हत्या का मामला महज आपसी रंजिश का नहीं था। यह एकतरफा प्यार में अंधे हुए एक 'साइको किलर' की सनक की दास्तान है। पुलिस की तफ्तीश और बहन सेजल के आंसुओं ने उस सच से पर्दा उठा दिया है, जिसे सुनकर रूह कांप जाए। 11 साल के मासूम शिवराज को क्या पता था कि जिस पड़ोसी 'अंकल' को वह सालों से देख रहा है, वही उसकी माँ को पाने के लिए उसका गला रेत देगा।
'वो मेरी मम्मी से शादी करना चाहता था'
मृतक शिवराज की बहन सेजल ने रोते हुए पुलिस को वो कड़वा सच बताया जो इस हत्याकांड की जड़ है। आरोपी मथुरा रजक पिछले कई सालों से शिवराज की माँ आशा रजक के पीछे पड़ा था। वह शादीशुदा होने के बावजूद आशा पर शादी करने का दबाव बना रहा था। रविवार को भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जो हाथापाई तक पहुँच गया था। आरोपी की दीवानगी इस हद तक थी कि वह आशा के पति रमेश रजक से भी कई बार भिड़ चुका था।
हसिया लेकर घर मे घुसा था
वारदात वाले दिन यानी सोमवार की सुबह इस कहानी में एक नया मोड़ आया। आशा ने अपनी आपबीती उस घर के मालिक को सुनाई जहाँ वह काम करती है। मालिक ने बाजार जाकर आरोपी मथुरा को सबके सामने फटकार लगाई और उसे सुधरने की चेतावनी दी। सार्वजनिक रूप से हुई इस बेइज्जती ने मथुरा के भीतर सो रहे शैतान को जगा दिया। वह बदला लेने के लिए आशा के घर पहुँचा। घर में आशा तो नहीं मिली, लेकिन 11 साल का मासूम शिवराज अकेला मिल गया।
नीले ड्रम में छिपा दिया शव
सुबह साढ़े दस बजे जब पूरा मोहल्ला अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, मथुरा हंसिया लेकर घर में दाखिल हुआ। शिवराज को संभलने का मौका तक नहीं मिला। आरोपी ने बेरहमी से उसका गला रेत दिया। कत्ल के बाद उसने साक्ष्य छिपाने के लिए मासूम की लाश को नीले ड्रम में ठूंस दिया, ऊपर से कपड़े भर दिए और उसी ड्रम में खून से सना 'हंसिया' भी रख दिया। बाहर से ताला लगाकर वह ऐसे गायब हुआ जैसे कुछ हुआ ही न हो।
नीले ड्रम का वो रहस्यमयी ताला
दोपहर डेढ़ बजे जब बहन सेजल काम से लौटी, तो ताला देखकर उसे अजीब लगा क्योंकि शिवराज हमेशा घर के अंदर रहता था। खिड़की से झांकने पर अंदर लाइट और पंखा चालू थे, जिससे शक गहरा गया। पुलिस ने जब ताला तोड़ा तो कमरे का मंजर किसी बूचड़खाने जैसा था। बिस्तर से लेकर दीवारों तक खून के निशान थे। ड्रम खोला गया तो मासूम शिवराज का निष्प्राण शरीर मिला।
पुलिस की गिरफ्त में कातिल
एडिशनल एसपी शिवेश सिंह बघेल के नेतृत्व में गठित तीन टीमों ने घेराबंदी करते हुए मंगलवार शाम को आरोपी मथुरा रजक को गिरफ्तार कर लिया है। मूलतः सीधी का रहने वाला यह आरोपी पुलिस की पूछताछ में टूट चुका है।
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