MP में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही, अगले दो दिन कहां होगी सबसे ज्यादा परेशानी

संक्षेप: गुरुवार सुबह दतिया और ग्वालियर में जबरदस्त कोहरा देखा गया, जिसके चलते यहां विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। वहीं रीवा, खजुराहो और सतना में दृश्यता 50 से 200 मीटर के बीच रही।

Jan 08, 2026 03:05 pm IST

मध्य प्रदेश में बीते दिनों के मुकाबले कड़ाके की ठंड का प्रकोप कुछ कम हुआ है। जिसके चलते ज्यादातर शहरों के न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखते को मिली है। बीते दिन की बात करें तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस खजुराहो में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस सिवनी में रिकॉर्ड किया गया। दतिया और ग्वालियर में जबरदस्त कोहरा देखा गया, जिसके चलते यहां दृश्यता 50 मीटर से कम रही। वहीं रीवा, खजुराहो और सतना में विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक ही रही।

आज गुरुवार के लिए मौसम विभाग ने प्रदेश के छतरपुर जिले में घना कोहरा, शीत लहर और शीत दिन होने की संभावना जताई है। जबकि दतिया, रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में घना कोहरा छाने के साथ शीत दिन होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा विभाग ने शहडोल जिले में शीत लहर चलने की उम्मीद व्यक्त की है। वहीं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सतना और पन्ना जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है और शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी और मैहर जिलों में मध्यम कोहरा छाने की आशंका है।

बीते दिन कहां चली शीत लहर और कहां रहा शीत दिन शीत लहर- शहडोल और छतरपुर (खजुराहो) जिले में।

तीव्र शीत दिन- छतरपुर जिले में।

शीतल दिन- रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया जिलों में।

अति घना कोहरा- ग्वालियर, दतिया जिलो में।

घना कोहरा- छतरपुर (खजुराहो), रीवा, सतना जिलों में।

हल्का कोहरा- रतलाम, सीधी, छतरपुर (नौगांव) जिलों में।

प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान वाले शहर खुजराहो (छतरपुर)- 3.2 डिग्री

कल्याणपुर (शहडोल)- 3.4 डिग्री

रीवा- 4.1 डिग्री

चित्रकूट (सतना), दतिया- 4.2 डिग्री

राजगढ़- 4.6 डिग्री

नौगांव, शिवपुरी- 5 डिग्री

प्रदेश के प्रमुख शहरों में कितना रहा न्यूनतम तापमान इंदौर- 9.2 डिग्री

भोपाल- 9 डिग्री

जबलपुर- 9 डिग्री

ग्वालियर- 7.1 डिग्री

उज्जैन- 10 डिग्री

रतलाम- 8.2 डिग्री

गुरुवार के लिए कहां जारी हुई चेतावनी घना कोहरा, शीत लहर, शीत दिन- छतरपुर जिले में।

घना कोहरा, शीत दिन- दतिया, रीवा, मऊगंज, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में।

घना कोहरा- ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सतना और पन्ना जिले में।

मध्यम कोहरा- शिवपुरी, सिंगरौली, सीधी और मैहर जिले में।

शीत लहर- शहडोल जिले में।

मौसम विभाग ने शुक्रवार (9 जनवरी) के लिए पूर्वानुमान लगाते हुए प्रदेश के श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, पन्ना, सतना, शिवपुरी जिलों में घना कोहरा छाने की उम्मीद जताई है। वहीं दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, रीवा, मउगंज और छतरपुर जिलों में शीत दिन के साथ घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। सीधी, सिंगरौली और मैहर जिलों में मध्यम कोहरा छाया रह सकता है। इसके अलावा शहडोल जिले में शीत लहर चलने की संभावना है।