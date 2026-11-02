देवास में SHO की हत्या पर सिसायत तेज, MP के मंत्री विश्वास सारंग ने किया ये बड़ा दावा

मध्य प्रदेश के देवास शराब माफिया मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल जायसवाल और उनके भाई का नाम लेते हुए शराब कारोबार में कथित साझेदारी और पार्टी के खर्च को लेकर सवाल उठाए।

मध्य प्रदेश के देवास जिले में शराब तस्करों द्वारा खातेगांव थाना इंचार्ज दिलीप पुरी को कथित तौर ट्रक से कुचलकर मार डालने की घटना पर अब सियासत शुरू हो गई है। शराब माफिया मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के नेता एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने आज बड़ा आरोप लगाते हुए यह दावा किया कि कांग्रेस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी राहुल जायसवाल इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। वह और उनके भाई मनीष जायसवाल, टिमरनी में शराब की एक दुकान में पार्टनर हैं और यहीं से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। सारंग ने कहा कि कांग्रेस अपने पार्टी कार्यालय के खर्चों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश में पूरा शराब का कारोबार चला रही है। उन्होंने कहा कि मेरा पक्का मानना ​​है कि 1 नवंबर को दिल्ली गए तथाकथित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खर्च भी इन्हीं शराब माफियाओं ने उठाया था। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

प्रदेश में माफिया सरकार चला रहे, सरकार मूकदर्शक बनी : कांग्रेस कांग्रेस ने सोमवार को देवास जिले में एक पुलिस अधिकारी को अवैध शराब से भरे ट्रक के चालक द्वारा कुचले जाने के बाद कानून-व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में अब माफिया सरकार चला रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनी बैठी है।

पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''देवास के खातेगांव में शराब माफियाओं द्वारा थाना प्रभारी दिलीप पुरी की ट्रक से कुचलकर हत्या प्रदेश की कानून-व्यवस्था की हत्या की खुली घोषणा है।''

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा शव, उस पुलिस अधिकारी का है, जो अवैध शराब का कारोबार रोकने पहुंचा और शराब तस्करों के वाहन ने उसे कुचलकर मार डाला। यह सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की हत्या नहीं, प्रदेश में शराब माफियाओं के बढ़ते दुस्साहस के सामने लाज गंवा चुकी, निर्वस्त्र कानून व्यवस्था की 'मौत' का भी पुख्ता सबूत है।

जीतू पटवारी ने कहा, ''केवल बयान और कार्रवाई के दावों से काम नहीं चलेगा! जनता कैसे माने कि आपकी सरकार जिंदा है? तस्करी नेटवर्क की निष्पक्ष जांच करें और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई भी करें।''

ट्रक का पिछला पहिया थाना प्रभारी के ऊपर से गुजरा जानकारी के अनुसार, देवास जिले में रविवार देर रात अवैध शराब से भरे ट्रक के ड्राइवर ने इंदौर-बैतूल हाईवे पर पुलिस से बचकर भागने के दौरान खातेगांव थाना प्रभारी को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी की सूचना पर खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी हाईवे पर मौजूद पुलिस टीम के साथ गाड़ियों की जांच कर रहे थे। दिलीप पुरी ने जब एक संदिग्ध ट्रक को रुकने का इशारा किया तो उसके ड्राइवर से पुलिस से बचने के लिए ट्रक सड़क के डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रक का पिछला पहिया थाना प्रभारी के ऊपर से गुजर गया। इस घटना में दिलीप पुरी गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

ट्रक के सीक्रेट कम्पार्टमेंट में रखी थीं शराब की पेटियां आबकारी विभाग की उप निरीक्षक पूजा गहलोत ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर हम मौके पर पहुंचे और ट्रक की तलाशी ली। ट्रक के एक सीक्रेट कम्पार्टमेंट में शराब की पेटियां रखी थीं। उन्होंने बताया कि ट्रक में शराब ले जाने का कोई वैध परमिट नहीं मिला है और आरोपी ट्रक ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है।

पूजा गहलोत ने बताया कि घटनास्थल के पास के एक ढाबा संचालक और अन्य लोगों से पूछताछ में पता चला कि ट्रक रविवार रात से वहां खड़ा था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के लिए थाना प्रभारी के मौके पर पहुंचने पर ड्राइवर ने फरार होने के दौरान उन्हें रौंद दिया और वह तेज रफ्तार से सड़क का डिवाइडर पार करते हुए गाड़ी ले गया। आबकारी उप निरीक्षक ने बताया कि ड्राइवर घटनास्थल से कुछ दूर एक स्थान पर ट्रक खड़ा करके फरार हो गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार ट्रक हरदा की तरफ से आ रहा था और खातेगांव की ओर जा रहा था।