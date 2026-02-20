Hindustan Hindi News
आरती और अजान को लेकर हिंसक झड़प, जबलपुर में कर्फ्यू जैसे हालात; 49 लोग गिरफ्तार

Feb 20, 2026 06:22 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जबलपुर
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर और मस्जिद के बीच आरती-अजान को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस ने अब तक 49 लोगो को गिरफ्तार कर लिया है।

मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में गुरुवार रात दुर्गा मंदिर और मस्जिद के बीच आरती-अजान को लेकर विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस ने अब तक 49 लोगो को गिरफ्तार कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य के कारण परिसर में रखे पत्थरों का इस्तेमाल पथराव में किया गया।

हिंदू संगठनों ने थाना घेरा

हिंदू संगठनों ने पथराव के विरोध में शुक्रवार दोपहर सिहोरा थाने का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ने और नमाज पर रोक लगाने की मांग की। कई लोग सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। बस स्टैंड क्षेत्र में कुछ ठेले भी पलटे गए। घटना की सूचना मिलते ही डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे। खितौला, गोसलपुर, पनागर समेत 12 से अधिक थानों का पुलिस बल तैनात किया गया। इलाके में फ्लैग मार्च निकाला गया।

लाउडस्पीकर बनी विवाद की वजह

पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान लाउडस्पीकर तेज बजाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और स्थिति मारपीट और पथराव तक पहुंच गई। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए आंसू गैस और हल्का बाल भी प्रयोग करना पड़ गया। सिहोरा, खितौला, गोसलपुर, पनागर सहित 12 से अधिक थानों का पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है।

दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव

जबलपुर जिले से करीब 40 किमी दूर सिहोरा तहसील में दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव की स्थिति है। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने थाना घेर लिया। पुलिस से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर मंदिर के सामने मस्जिद तोड़ी जाए। वहां नमाज अदा नहीं करने दी जाए। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।

कहासुनी हुई और मामला झड़प तक पहुंच गया

गौरतलब है कि गुरुवार रात करीब 9 बजे 50 से अधिक लोगों की भीड़ ने दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़ की थी। इसके बाद दो संप्रदाय के लोग आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, मंदिर में आरती और मस्जिद में अजान एक ही समय पर हो रही थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई और मामला झड़प तक पहुंच गया। वारदात की सूचना मिलते ही डीआईजी अतुल सिंह, कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी संपत उपाध्याय मौके पर पहुंचे।

मंदिर से घसीटकर बाहर निकालने का आरोप

दुर्गा मंदिर समिति के सदस्य अंकेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि भीड़ ने मंदिर में घुसने की कोशिश की और उन्हें अंदर से घसीटकर बाहर निकाला गया। उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद 20-25 मिनट तक पथराव चलता रहा, जिसमें मंदिर के कांच टूट गए और कई लोग घायल हुए। बहोरीबंद विधायक के भाई प्रांजल पांडे को भी पत्थर लगने की जानकारी सामने आई है।

एसपी संपत उपाध्याय के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने भीड़ को हटा दिया है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारी बल तैनात है।

