एमपी में बाइक टक्कर के बाद हिंसक झड़प, 2 नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार, शहर में तनाव

मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में गुरुवार को मामूली बाइक टक्कर के बाद हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया, जिससे शहर में तनाव का माहौल बन गया। मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कोतवाली थाना क्षेत्र और आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

घटना गुरुवार दोपहर करीब तीन बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के रत्नसागर तालाब के पास हुई। पुलिस के अनुसार, कालूसिंह यादव अपनी बाइक पर एक बालिका के साथ खड़े थे, तभी पीछे से आई एक अन्य बाइक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। आरोप है कि कालूसिंह यादव और बालिका के साथ मारपीट की गई।

घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों से जुड़े लोग, यादव समाज के सदस्य और भाजपा के कुछ पदाधिकारी बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए थाने का घेराव कर दिया। करीब तीन घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई, जिससे इलाके में तनाव और बढ़ गया।

इसी दौरान थाने के बाहर मौजूद भीड़ के बीच कुछ युवकों द्वारा कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उनके साथ मारपीट कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया।

सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि मामले में आगर मालवा निवासी दानिश, अमन और दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

फिलहाल शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।