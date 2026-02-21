भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़; पुलिस का ऐक्शन 7 BJP कार्यकर्ताओं पर केस
भोपाल में कांग्रेस कार्यालय पर हमले के आरोप में पुलिस ने 7 भाजपा कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज किया है। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने पथराव और तोड़फोड़ की जिससे कई लोग घायल हुए।
दिल्ली में युवा कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन के विरोध में शनिवार को भोपाल में भी हंगामा हुआ। इससे स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई। भोपाल पुलिस ने शनिवार को हबीबगंज पुलिस स्टेशन में भाजपा के 7 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लाठी और पत्थरों से लैस 50 से 60 लोगों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की और फर्नीचर, कांच को नुकसान पहुंचाया। इस हंगामे के दौरान पत्थर लगने से कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार के सिर में चोट आई है।
7 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज
एमपी कांग्रेस एससी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट प्रदीप अहिरवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 7 भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दोपहर करीब 3:45 बजे, 50 से 60 लोगों का एक ग्रुप लाठी और पत्थरों के साथ जबरदस्ती ऑफिस में घुस आया। आरोपियों ने प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ की। हंगामे के दौरान कांच के पार्टीशन, फर्नीचर और पोस्टर खराब हो गए।
अधिकारी कर रहे जांच
शिकायत में कहा गया है कि कई पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। शिकायतकर्ता अहिरवार को खुद पत्थर से सिर में चोट लगी। अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। 7 नामजद संदिग्धों और कई अनजान लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। यह तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने शनिवार को कांग्रेस के खिलाफ अपने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत भोपाल में विरोध प्रदर्शन किया।
क्या बोली भाजपा युवा मोर्चा?
विरोध प्रदर्शन की जगह पर जमा लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट श्याम टेलर ने कहा कि यह प्रदर्शन कांग्रेस की ‘एंटी-नेशनल आइडियोलॉजी’ के खिलाफ किया गया था। कांग्रेस ने देश की पहचान को बदनाम किया है। कांग्रेस PM मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की को स्वीकार नहीं कर पा रही है। एआई समिट में कांग्रेस सदस्यों का विरोध उनकी राष्ट्र विरोधी विचारधारा का सबूत है।
पुलिस ने दी दखल
भाजपा युवा मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट श्याम टेलर ने कहा कि हम किसी व्यक्ति या पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उस आइडियोलॉजी का विरोध कर रहे हैं जो हमारे देश के खिलाफ है। माहौल बिगड़ता देख पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने बीच-बचाव करते हुए झड़प को रोकने और दोनों समूहों को तितर-बितर करने की कोशिश की। झड़प के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि BJP प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री और पुलिस का समर्थन हासिल था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।