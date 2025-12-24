Hindustan Hindi News
उज्जैन में बवाल; छेड़छाड़ के आरोपी मुस्लिम शख्स को पीटा, आगजनी तोड़फोड़

उज्जैन में बवाल; छेड़छाड़ के आरोपी मुस्लिम शख्स को पीटा, आगजनी तोड़फोड़

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महिदपुर में मुस्लिम युवक द्वारा 16 साल की नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ की घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने बुधवार को जमकर बवाल किया। भीड़ ने आरोपी का घर तोड़ने की मांग की।

Dec 24, 2025 03:22 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महिदपुर में एक मुस्लिम ऑटो चालक द्वारा नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के बाद भारी बवाल मच गया। भीड़ ने आरोपी जुबेर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी का घर तोड़ने और स्कूलों से मुस्लिम ड्राइवरों को हटाने की मांग को लेकर बाजार बंद करवा दिया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब बिगड़ गई जब उग्र कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी करनी शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि जुबेर मंसूरी नामक एक ऑटो चालक लंबे समय से छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। आरोपी 16 वर्षीय छात्रा को कोचिंग छोड़ता था। आक्रोशित लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में आरोपी के मोबाइल से लगभग 20 महिलाओं के संदिग्ध वीडियो और फोटो मिले हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया।

बुधवार को हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी का जुलूस निकालने और उसका घर तोड़ने की मांग को लेकर महिदपुर नगर को पूरी तरह बंद करा दिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि स्कूलों के वाहनों से मुस्लिम ड्राइवरों को तुरंत हटाया जाए। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया और उत्तेजित भीड़ ने आरोपी की दुकान तोड़ी दी और उसमें आग लगा दी।

स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी के मोबाइल से मिले वीडियो की बारीकी से जांच की जा रही है। खबर लिखे जाने तक पुलिस के आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास में जुटे नजर आए।

रिपोर्ट- विजेन्द्र यादव

