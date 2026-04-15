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रतलाम में बवाल! मामूली विवाद हुआ हिंसक; चाकूबाजी के बाद गांव में तनाव

Apr 15, 2026 01:57 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रतलाम
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मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार को बवाल हो गया। यहां गाड़ी की रफ्तार को लेकर शुरू हुई बाहस ने हिंसक रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच चाकूबाजी शुरू हो गई। इस मामले के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई है।

रतलाम में बवाल! मामूली विवाद हुआ हिंसक; चाकूबाजी के बाद गांव में तनाव

मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार रात को बवाल हो गया। यहां के बिलपांक थाना क्षेत्र के धराड़ गांव में मंगलवार रात बारात के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। तेज रफ्तार बाइक चलाने से मना करने पर दो पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी और पथराव की घटना हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। एहतियात के तौर पर देर रात तक गांव में पुलिस बल तैनात रहा। शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि हमलावर युवक इंदौर के निवासी हैं, जो शादी में शामिल होने आए थे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, गांव निवासी शेरुखान के नवासे की शादी भाटी बड़ोदिया रोड पर आयोजित थी। रात करीब 10:30 बजे बारात निकलने की तैयारी चल रही थी, तभी कुछ युवक तेज गति से बाइक चलाते हुए वहां से निकले। मौके पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षा प्रमुख (धराड़ प्रखंड) रुप सिंह चंद्रावत और उनके साथी आदित्य सिंह ने युवकों को धीमी गति से गाड़ी चलाने को कहा था।

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चाकूबाजी के बाद तनाव

इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और बाइक सवार युवकों के साथ आए अन्य लोगों ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में रुप सिंह चंद्रावत और आदित्य सिंह के पैरों में चोट आई। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। वहीं गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके पट्टे निरस्त करने की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने बुधवार को बाजार बंद कराकर धरना शुरू कर दिया है।

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क्या बोली पुलिस

मामले की जानकारी देते हुए रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि बारात निकलने के दौरान कहासुनी होने पर विवाद हुआ है, दो लोगों पर चाकू से हमला हुआ था जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते 12 लोगों को हिरासत में लिया है। आगे की करवाई जा रही है।

रिपोर्ट विजेन्द्र यादव

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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