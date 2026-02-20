विजयवर्गीय की कही जिस बात पर MP विधानसभा में मचा बवाल, CM को मांगनी पड़ी माफी; देखें वह वीडियो
इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा, ‘मैं बार-बार कहता हूं, मैं हमेशा प्रमाण के साथ बात करता हूँ। मैं भाजपा नेताओं की तरह जुमले और झूठी घोषणाएं नहीं करता।’
मध्यप्रदेश विधानसभा में गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक टिप्पणी को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ना केवल विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने अफसोस जताया था, बल्कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सदन में इसे लेकर माफी भी मांगी थी। दरअसल विधानसभा में चर्चा के दौरान विजयवर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 'अपनी औकात के अंदर रहने' के लिए कह दिया था, जिससे यह पूरा हंगामा खड़ा हो गया था। इस पूरी घटना का वीडियो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा कि 'माननीय कैलाश जी , सत्ता के अहंकार में चूर होकर सदन के भीतर ऐसी असंसदीय और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना बेहद शर्मनाक है। विजयवर्गीय जी, आपके इस अहंकार और अभद्रता को इतिहास याद रखेगा।'
दरअसल, यह पूरा विवाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हो ही चर्चा के दौरान सामने आया था, इस दौरान सिंघार ने सिंगरौली में सरकार और अदाणी के बीच हुए करार का मुद्दा उठाया और दावा किया कि सरकार बिजली खरीद के नाम पर 25 साल में अदाणी की कंपनी को एक से सवा लाख करोड़ रुपए देने की तैयारी में है।
विजयवर्गीय बोले- LOP बहुत जिम्मेदारी वाला पद
इस पर मंत्री विश्वास सारंग ने आपत्ति जताई और कहा कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए जबकि विजयवर्गीय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है और एकदम से बिल्कुल झूठे आरोप लगा देना कि उनके (अदाणी) ऑफिस में सरकारी फाइल तैयार हो रही है, यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। इस दौरान उन्होंने सिंघार पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगाया।
भड़के सिंघार, तो विजयवर्गीय ने ‘औकात’ में रहने को कहा
इसके बाद सिंघार भड़क गए और उन्होंने कहा कि वह हर बात प्रमाण के साथ करते हैं और अगर संसदीय मंत्री चाहेंगे तो यहीं प्रमाण रख दूंगा। तो जवाब में विजयवर्गीय ने प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा। जिसके बाद नाराज सिंघार ने कहा अगर प्रमाण रखूंगा तो इस्तीफा दोगे क्या। फिर इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस और आरोप-प्रत्यारोप होने लगी। इस दौरान सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने सिंघार के तेवरों पर आपत्ति जताई और उन्हें संसदीय नियमों का ज्ञान नहीं होने की बात कही। इसी दौरान सिंघार के व्यवहार से आहत विजयवर्गीय ने तैश में आकर उन्हें अपनी औकात में रहने के लिए कह दिया।
कांग्रेस सदस्यों ने किया जमकर हंगामा
इसके बाद, विपक्षी कांग्रेस के सदस्य हंगामा करते हुए विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग करने लगे। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से हंगामा और नारेबाजी होने लगी। हंगामा बढ़ता देख तोमर ने सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी।
स्पीकर ने जताया अफसोस, सीएम ने मांगी माफी
बाद में जब सदन की कार्यवाही आरंभ हुई तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा की एक गौरवशाली परंपरा रही है लेकिन आज असहज स्थिति बन गई, जिसका कि उन्हें अफसोस है। तोमर ने कहा, 'गुस्सा आना नहीं चाहिए लेकिन आज आ गया, दोनों पक्षों की तरफ से। उसके कारण असहज स्थिति बनी।' उन्होंने कहा था, ''संसदीय कार्य मंत्री बहुत अनुभवी हैं फिर भी आज सीमा कैसे टूट गई यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है।' फिर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से विवाद का पटाक्षेप करने का आग्रह किया। इसके बाद मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जाने-अनजाने में कुछ शब्द निकले हैं, इसके लिए वह सदन से माफी मांगते हैं।
शुक्रवार को सिंघार ने फिर दोहराए आरोप
वहीं गुरुवार को हुई इस घटना के एक दिन बाद शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष सिंघार ने एक अन्य पोस्ट में इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बार-बार कहता हूँ, मैं हमेशा प्रमाण के साथ बात करता हूँ। मैं भाजपा नेताओं की तरह जुमले और झूठी घोषणाएँ नहीं करता। जब भी सदन में “अडानी” का नाम लिया जाता है, पूरी भाजपा तिलमिला उठती है। यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाजपा और अडानी के रिश्ते कितने गहरे हैं।'
आगे उन्होंने लिखा, 'देश और प्रदेश में “आदिवासी गौरव दिवस” का दिखावा करने वाली भाजपा, जब सदन में आदिवासी अधिकारों, जल-जंगल-जमीन और अडानी को दी जा रही कोयला खदानों की बात होती है, तो प्रदेश की जनता को ही “औकात” दिखाने लगते है भाजपा मंत्री। यह बोखलाहट क्यों ? आख़िर डर किस बात का है?'
अपनी पोस्ट के अंत में उन्होंने एकबार फिर अपने आरोप को दोहराते हुए लिखा, 'जब सरकारी फाइलें अडानी के दफ्तर में होने की बात सामने आती है, जब मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ तो इतने उत्तेजित क्यों हो जाते है। सवाल पूछना अपराध नहीं है। जनता के अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम प्रमाण के साथ सच बोलते रहेंगे। मध्यप्रदेश विधानसभा, बजट सत्र- चौथा दिन'
