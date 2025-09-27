Vijah Shah Come Is Support of Kailash Vijayvargiya Over Rahul Gandhi Priyanka Vadra Controversial Statement …क्या मैं उन्हें चूमूंगा; राहुल-प्रियंका गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान के समर्थन में उतरे विजय शाह, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Vijah Shah Come Is Support of Kailash Vijayvargiya Over Rahul Gandhi Priyanka Vadra Controversial Statement

…क्या मैं उन्हें चूमूंगा; राहुल-प्रियंका गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान के समर्थन में उतरे विजय शाह

मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच संबंधों पर निशाना साधे जाने पर विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। वजह है नके कैबिनेट सहयोगी विजय शाह का बयान जो उन्होंने विजयवर्गीय के समर्थन में दिया है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरSat, 27 Sep 2025 01:31 PM
share Share
Follow Us on
…क्या मैं उन्हें चूमूंगा; राहुल-प्रियंका गांधी पर कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान के समर्थन में उतरे विजय शाह

मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच संबंधों पर निशाना साधे जाने पर विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। वजह है नके कैबिनेट सहयोगी विजय शाह का बयान जो उन्होंने विजयवर्गीय के समर्थन में दिया है। विजय शाह इससे पहले भी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देकर आलोचनाओं का सामना कर चुके हैं। अब उन्होंने खंडवा में आयोजित एक कार्यक्रम में विजयवर्गीय का खुले तौर पर समर्थन कर, इस विवाद को फिर से हवा दे दी।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक विजय शाह ने कहा,यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी सभ्यता, रीति-रिवाज और परंपराएं यह नहीं सिखातीं। वे जो भी सिखाएं, उसे अपने घरों में ही अपनाएं, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं। अपने भाषण के दौरान साथी विधायक कंचन तनवे की ओर इशारा करते हुए, शाह ने कहा, वह भी मेरी सगी बहन हैं, तो क्या मैं उन्हें सार्वजनिक तौर पर चूमूंगा? भारतीय संस्कृति और सभ्यता यह नहीं सिखाती।

कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा था?

कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव हावी होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह बीच चौराहे पर अपनी बहन को चूम लेते हैं, जबकि भारतीय संस्कृति में लोग अपनी बहन के गांव का पानी तक नहीं पीते। उन्होंने यह बयान गुरुवार को शाजापुर में एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दिया था। इस बयान को लेकर कांग्रेस विजयवर्गीय पर हमलावर है और प्रमुख विपक्षी दल ने शुक्रवार को राज्य के अलग-अलग स्थानों पर मंत्री के पुतले फूंके। हालांकि इसके बाद उन्होंने सफाई भी दी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया और इस बयान के पीछे उनका मतलब यह था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है।

विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के बारे में दिए गए अपने विवादास्पद बयान का जिक्र करते हुए इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, आप मेरा पूरा भाषण तो सुनो। मैंने कहा था कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति की समझ नहीं है। भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में बहुत अंतर है।

भाषा से इनपुट

Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|