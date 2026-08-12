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'विधायक जी.. बच्चों को लूटना बंद करो'- अब एमपी में Gen Alpha का प्रोटेस्ट, क्या है मांग?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, विदिशा
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मध्य प्रदेश के विदिशा में स्कूली छात्राओं ने सड़क पर उतरकर विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। Gen Alpha ने भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा के खिलाफ आखिर नारेबाजी क्यों की? जानिए छात्राओं की क्या मांगे हैं।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए Gen Z प्रोटेस्ट की आग झारखंड के रांची तक पहुंच गई है। यहां छात्र JPSC-JSSC भर्ती परीक्षा में कथित घोटालों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़क पर चल रहे संघर्ष की एक चिंगारी मध्य प्रदेश के विदिशा में भी सुलगती दिखाई दे रही है। यहां स्कूल जाने वाली छात्राएं सड़क पर उतरकर भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रख रही हैं। MP के इस Gen Alpha प्रोटेस्ट की मांग है- बढ़ा हुआ किराया कम कराना।

सड़कों पर उतरे Gen Alpha, क्या बोली कांग्रेस

सड़क पर बस के आगे खड़े होकर नारेबाजी करती हुई छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भी अपने एक्स हेंडल से Gen Alpha के इस प्रोटेस्ट का वीडियो शेयर किया है। कांग्रेस ने लिखा- “कहीं स्कूल में टीचरों की कमी, कहीं स्कूल जाने के लिए गड्ढे वाली सड़कें, तो कहीं ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था। देश में कई जगहों से Gen Alpha इन मुद्दों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मोदी सरकार के घटिया सिस्टम पर सवाल पूछ रहे हैं।”

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"विधायक जी, हमारा किराया कम करो, बच्चों को लूटना बंद करो…"

वायरल हो रहा वीडियो मध्य प्रदेश के विदिशा का बताया जा रहा है। यहां छात्राएं सड़क पर खड़ी बस के आगे खड़े होकर नारेबाजी कर रही हैं- विधायक जी, हमारा किराया कम करो। बच्चों को लूटना बंद करो। हमारा किराया कम करो... जानकारी के मुताबिक, छात्राएं जिन विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं, वो विदिशा के सिरोंज लटेरी विधानसभा से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा हैं।

कांग्रेस के ट्वीट पर जनता ने हिमाचल के नए 'सेस' पर घेरा

कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा- "ये नारा बस किराया बढ़ने के खिलाफ मध्य प्रदेश के विदिशा में Gen Alpha लगा रहे हैं। छात्राओं का कहना है कि अचानक बस किराया बढ़ा देने से- स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है और पढ़ाई छूटने का खतरा मंडराने लगा है।" छात्राओं के समर्थन में कांग्रेस द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कई यूजर ने जवाब देते हुए आड़े हाथ लिया। ज्यादातर यूजर हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर कांग्रेस की सुक्खू सरकार द्वारा लगाए गए अनाथ और विधवा सेस का जिक्र करके घेरने लगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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