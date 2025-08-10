Video of student pressing the feet of Sarkari female teacher goes viral in Bhopal पढ़ाते-पढ़ाते मैडम जी थक गईं! महिला टीचर का पैर दबाते 4th के बच्चे का वीडियो वायरल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Bhopal Viral Video: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका चौथी कक्षा के एक बच्चे से कक्षा में अपने पैर दबवाती नजर आ रही हैं

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, भोपालSun, 10 Aug 2025 12:45 PM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका चौथी कक्षा के एक बच्चे से कक्षा में अपने पैर दबवाती दिख रही हैं। वीडियो वायरल होने पर शिक्षिका ने सफाई दी कि उनका पैर क्लास के गड्ढे में मुड़ गया था और बच्चे ने उनकी मदद की थी। हालांकि, वीडियो में बच्चा स्पष्ट रूप से उनके पैर की मालिश करता नजर आ रहा है।

महात्मा गांधी विद्यालय का मामला

यह वायरल वीडियो भोपाल के गांधी नगर स्थित शासकीय महात्मा गांधी विद्यालय का है। वीडियो में शिक्षिका चौथी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के बजाय एक छात्र से अपने पैर की मालिश करवाती दिख रही हैं। जानकारी के अनुसार, लंच के बाद स्कूल की अधिकांश कक्षाएं शांतिपूर्वक पढ़ाई में व्यस्त थीं, लेकिन चौथी कक्षा में शोर था। इस कक्षा में बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल की एकमात्र ऐसी कक्षा है। वीडियो में शिक्षिका कुर्सी पर बैठी हैं, उनका एक पैर दूसरी कुर्सी पर रखा है, और एक बच्चा उनके पैर दबा रहा है।

शिक्षिका की सफाई

वीडियो वायरल होने पर शिक्षिका ने कहा कि उनका पैर मुड़ गया था और बच्चे ने उन्हें सहारा देकर कक्षा में लाया था। उन्होंने दावा किया कि बच्चा पैर की मालिश नहीं कर रहा था। हालांकि, स्कूल प्रशासन इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से बच रहा है। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब शिक्षा विभाग ही दे सकता है।

रिपोर्ट- हेमंत

