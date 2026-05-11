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हम आपके पैर पकड़ते हैं... ASP के पैरों में गिरकर क्यों गिड़गिड़ाए कांग्रेस विधायक? VIDEO वायरल

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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कांग्रेस विधायक महेश परमार का एडिशनल एसपी के पैरों में गिरकर गुहार लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता पुलिस अफसर के पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए।

हम आपके पैर पकड़ते हैं... ASP के पैरों में गिरकर क्यों गिड़गिड़ाए कांग्रेस विधायक? VIDEO वायरल

कांग्रेस विधायक महेश परमार का एडिशनल एसपी के पैरों में गिरकर गुहार लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता पुलिस अफसर के पीछे-पीछे दौड़ते नजर आए। कांग्रेस विधायक ने कहा- "हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आपके पैर पकड़ते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं हमें आंदोलन के लिए जाने दो।"

दरअसल, जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक जाट के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने जिला बदर का आदेश जारी किया था। इसके विरोध में कांग्रेस के तीन विधायको और सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय घेरा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घेराव स्थल पर जाने से रोकने के लिए एडिशनल एसपी ने मोहनपुरा क्षेत्र में बैरिकेडिंग की थी। कांग्रेस विधायक ने कहा- “हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आपके पैर पकड़ते हैं। दंडवत प्रणाम करते हैं हमें आंदोलन के लिए जाने दो।”

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मध्य प्रदेश भाजपा कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एक्स पर वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा- उज्जैन में किसानों की आवाज उठाने पर मोहन यादव जी ने किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक जाट जी पर जिला बदर की कार्रवाई करवा दी। जब इसके खिलाफ हमारे विधायक श्री महेश परमार जी एवं जिला अध्यक्ष श्री मुकेश भाटी जी विरोध करने गए, तो उनसे भी मोहन यादव जी की पुलिस ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया। मोहन सरकार याद रखे, किसानों की आवाज़ को पुलिस और प्रशासन के दबाव से दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी किसानों के हक़ और सम्मान की लड़ाई हर स्तर पर लड़ना जारी रखेगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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