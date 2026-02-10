Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़very hilarious but also serious statement by Jyotiraditya Scindia on mobile phones
ये डब्बा है और मैं इसका मंत्री; ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मोबाइल पर जो कहा वह मजेदार और मानने लायक है

संक्षेप:

लोगों को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा कि 'एक दिन आपको जाना है, मंच पर बैठे लोगों को जाना है, मुझे जाना है, हम सबको जाना है, लेकिन ऐसा कर्म करो कि जाने के दिन पर हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आपके दिल के संबंध के आधार पर आ पाएं।'

Feb 10, 2026 03:17 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, चंदेरी, मध्य प्रदेश
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस भागदौड़ भरी आधुनिक जिंदगी में रिश्तों को जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए, लोगों को परिवार में निवेश करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि भले ही आज का युग मोबाइल व कम्प्यूटर का युग हो, लेकिन इन चीजों से परिवार दूर हो रहे हैं और लोगों का आपस में बातचीत करना भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोबाइल जैसी चीजों से रिश्ते कभी बनते नहीं हैं, बल्कि रिश्ते अपनों के साथ समय गुजारने से बनते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लोगों को परिवार के साथ बैठकर खाना खाने और इस दौरान एक घंटे के लिए खुद को मोबाइल से दूर रखने के लिए भी कहा।

सिंधिया ने मोबाइल को बताया डब्बा और खुद को डब्बा मंत्री

सिंधिया ने ये सारी बातें हाल ही में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चन्देरी शहर में स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही, जहां पर वे अपने पिता माधवराव सिंधिया की प्रतिमा और 2.86 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नवीन माधव विज्ञान महाविद्यालय भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। यहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थानीय भाषा में मोबाइल को डब्बा कहा और मजाकिया अंदाज में खुद को डब्बा मंत्री भी बताया।

सिंधिया बोले- एक दिन सबको जाना है, लेकिन..

कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, 'आधुनिक युग की इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में हमें मानवता कभी नहीं भूलना चाहिए। एक दिन हम सबको जाना है, एक दिन आपको जाना है, मंच पर बैठे लोगों को जाना है, मुझे जाना है, हम सबको जाना है, लेकिन ऐसा कर्म करो कि जाने के दिन पर हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आपके दिल के संबंध के आधार पर आ पाएं।'

'रिश्ते सबसे बड़ी पूंजी, वे कंप्यूटर व मोबाइल से नहीं बनते'

आगे उन्होंने वहां बैठी बच्चियों को समझाते हुए कहा, 'जिंदगी का सफर बहुत लंबा होता है, लेकिन समय बहुत जल्दी निकल जाता है, और इस आधुनिक जगत में जब हमारे पास सबकुछ है, ये डब्बा (मोबाइल) है, कंप्यूटर है, ढेर सारी चीजें हमारे हाथों में आ गई हैं, ये कभी मत भूलना कि सबसे बड़ी पूंजी आपकी अपनी जिंदगी में आपके रिश्ते होंगे और रिश्ते डिब्बे से नहीं बन सकते, रिश्ते कम्प्यूटर के आधार पर नहीं बन सकते। रिश्ते बनाने के लिए आपको निवेश करना पड़ता है, रिश्ते बनाने के लिए आपको समय गुजारना पड़ता है।'

'खाना खाते समय मोबाइल को बंद करके साइड में रखो'

इसके बाद उन्होंने मोबाइल की वजह से पारिवारिक व सामाजिक रिश्तों में आई दूरी के बारे में बताते हुए कहा, 'आज मैं जहां पर भी देखता हूं, मंच पर भी, मंच से नीचे भी, गाड़ी में भी, प्लेन में भी, कहीं भी देख लो, अगर कहीं पांच लोग बैठे हुए हैं, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं करेगा, सब अपने डब्बे में कैद हैं, सब अपने डब्बे में मस्त हैं, अरे पति-पत्नी भी आपस में बात नहीं करते। पति अपने डब्बे में पत्नी अपने डब्बे में मस्त है। रिश्ते कैसे बनेंगे? ये डब्बा, अब मैं खुद डब्बा मंत्री हूं, तो डब्बा का जितना इस्तेमाल हो, मेरे लिए अच्छा है, पर मैं कह रहा हूं, कम से कम भोजन के समय में, दिन में एक घंटा, जब परिवार के साथ बैठे हो, जब दोस्तों के साथ बैठे हो, डब्बे को बंद करके साइड में रखो।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

