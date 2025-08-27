MP में BJP विधायक ने कलेक्टर को मुक्का मारने उठाया हाथ, बोले- तू है सबसे बड़ा चोर; गार्डों ने रोका

इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसमें कलेक्टर कहते दिख रहे हैं कि मैं चोरी नहीं चलने दूंगा, तो बदले विधायक कहते हैं- तू है सबसे बड़ा चोर..। बता दें इससे पहले भिंड में आईपीएस अधिकारी के साथ भी मारपीट हो चुकी है।

मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधि द्वारा अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का एक नया मामला सामने आया है। जहां भिंड के भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने कलेक्टर के साथ हो रही गर्मागर्म बहस के बीच उन पर हाथ उठाने की कोशिश की, इस दौरान उन्होंने कलेक्टर को मारने के लिए मुक्का भी दिखाया, लेकिन गार्डों ने बीच-बचाव करते हुए उन्हें रोक लिया। इसके बाद विधायक ने कलेक्टर को गाली देते हुए धमकाया और उन्हें सबसे बड़ा चोर तक बताया। यह वाकिया कलेक्टर के बंगले के बाहर भाजपा विधायक द्वारा खाद ना मिलने से परेशान किसानों के धरना-प्रदर्शन करने के दौरान हुआ। इस दौरान कुशवाह ने प्रशासन पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बाहर मौजूद लोगों के साथ नारेबाजी भी की।

दरअसल विधायक का गुस्सा इस बात पर भड़का कि कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बाहर आकर प्रदर्शनकारियों से मिलने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में बंगले के गेट के पास खड़े होकर वह विधायक से बात कर रहे थे। इसी दौरान विधायक कुशवाह का पारा चढ़ गया और उन्होंने कलेक्टर को खरी-खोटी सुनाते हुए गाली दी और उन्हें मुक्का मारने के लिए हाथ भी उठाया। हालांकि मौके पर मोजूद सुरक्षा गार्डों ने बीच-बचाव करते हुए उन्हें रोक लिया।

खाद की समस्या को लेकर मिलने गए थे विधायक विधायक किसानों की खाद समस्या को लेकर कलेक्टर से मिलने गए थे। उनका कहना है कि खाद के लिए किसान घंटों तक सहकारी समितियों के बाहर कतार में खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मुश्किल से एक या दो बोरी खाद ही मिल पा रही है। वे लगातार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। किसानों का आरोप है कि खाद खुले बाजार में महंगे दामों पर आसानी से उपलब्ध है, जिससे कालाबाजारी की आशंका गहरा रही है।

किसानों की इसी शिकायत को लेकर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह बुधवार को कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के निवास पर पहुंचे और वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए बेहाल हैं और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने खाद का वितरण सही तरीके से नहीं होने का आरोप लगाते हुए व्यवस्था में जल्द सुधार की मांग की और ऐसा नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी।

मौके पर एसपी असित यादव, एएसपी संजीव पाठक और एडीएम एलके पांडेय भी मौजूद थे। ये सभी अधिकारी विधायक को समझाने में जुटे रहे। विधायक ने फोन पर चंबल संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर को बताया कि खाद संकट को लेकर कोई जमीन तैयारी नहीं की गई है।

नेता प्रतिपक्ष ने शेयर किया वीडियो उधर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधायक की इस हरकत के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया और MLA के व्यवहार को गलत बताते हुए खाद के लिए परेशान किसानों का मुद्दा उठाया। सिंघार ने लिखा, ‘यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह जी कुशवाह ने भिंड कलेक्टर के बंगले में घुसकर उन्हें धमकाने और हाथ उठाने की कोशिश की। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि चाहे छिंदवाड़ा हो या भिंड, पूरे प्रदेश के किसान खाद के लिए परेशान हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके प्रशासनिक अधिकारी लगातार जनप्रतिनिधियों और किसानों की बातें सुनने से इंकार कर रहे हैं।'

आगे उन्होंने कहा, 'जब हम कांग्रेस विधायक विधानसभा में खाद की कमी का मुद्दा उठाते हैं, तब मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कहते हैं कि कांग्रेस झूठ फैला रही है। इसी का परिणाम है कि आज सत्ता में होते हुए भी भाजपा विधायक को कलेक्टर के निवास में घुसकर खाद की समस्या को लेकर धमकाने जैसी स्थिति में जाना पड़ा। हालांकि,भाजपा विधायक के इस आचरण की मैं प्रशंसा नहीं करूँगा।’