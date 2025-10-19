समोसे के पेमेंट के लिए स्टेशन पर उतरवा ली थी घड़ी, वेंडर गिरफ्तार; VIDEO

संक्षेप: पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर समोसे के बदले में एक यात्री से उसकी घड़ी ले लेने वाले वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है।

पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर स्टेशन पर समोसे के बदले में एक यात्री से उसकी घड़ी ले लेने वाले वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद रेलवे ने अब आरोपी वेंडर का लाइसेंस रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि स्टेशन पर एक युवक समोसे खरीदने के लिए ऑनलाइन (यूपीआई) भुगतान का प्रयास करता है, जो विफल हो जाता है और इसी बीच ट्रेन भी चल पड़ती है।

वीडियो में दिख रहा है कि युवक बगैर समोसे लिए जैसे ही ट्रेन की ओर जाने की कोशिश करता है, वेंडर उसका कॉलर पकड़ लेता है। मजबूरी में युवक हाथों से घड़ी उतार कर देने लगता है और वेंडर उसे रखकर कुछ समोसे उसे पकड़ा देता है। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह घटना जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर 17 अक्टूबर को शाम साढ़े पांच बजे हुई।