गजब! MP में शख्स के पेट में मिला 'गर्भाशय', सोशल मीडिया पर वायरल हुई सोनोग्राफी रिपोर्ट

गजब! MP में शख्स के पेट में मिला 'गर्भाशय', सोशल मीडिया पर वायरल हुई सोनोग्राफी रिपोर्ट

संक्षेप:

Jan 20, 2026 09:06 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्यप्रदेश अजब है, सबसे गजब है। यह टैगलाइन सतना जिले में एक बार फिर सच साबित हुई है। यहां के एक डायग्नोस्टिक सेंटर ने 47 साल के एक पुरुष मरीज के पेट में 'गर्भाशय' (Uterus) खोज निकाला है। हद तो तब हो गई जब रिपोर्ट में बताया गया कि यह गर्भाशय 'उल्टी' स्थिति में है। पुरुष के शरीर में महिला अंग बताने वाली यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है।

मामला उचेहरा भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष 47 साल के निरंजन प्रजापति का है। 13 जनवरी को निरंजन प्रजापति को पेट में तेज दर्द हुआ। वे इलाज और जांच के लिए सतना के स्टेशन रोड स्थित सतना डायग्नोस्टिक सेंटर' पहुंचे। वहां सेंटर के संचालक डॉ. अरविंद सराफ की देखरेख में उनकी सोनोग्राफी की गई। जब रिपोर्ट हाथ में आई, तो मरीज और उनके परिजन सन्न रह गए।

रिपोर्ट में निकला गर्भाशय वह भी उल्टा

रिपोर्ट में लिखा था कि मरीज के शरीर में गर्भाशय (Uterus) मौजूद है। एक पुरुष के पेट में यूट्रस की मौजूदगी बताकर पैथोलॉजी सेंटर ने मेडिकल साइंस के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया। इस अजीबोगरीब रिपोर्ट ने निजी जांच केंद्रों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस भारी चूक को लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉ. अरविंद सराफ से संपर्क किया गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली।यह मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है।जिससे सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है।

करेंगे कार्यवाही - CMHO

सोशल मीडिया पर रिपोर्ट वायरल होने और मामला तूल पकड़ने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर और चौंकाने वाला है। पुरुष की सोनोग्राफी रिपोर्ट में गर्भाशय का जिक्र होना घोर लापरवाही है। हमने मामले को संज्ञान में लिया है। रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेकर जांच करवाई जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित सेंटर और डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh
