गजब! MP में शख्स के पेट में मिला 'गर्भाशय', सोशल मीडिया पर वायरल हुई सोनोग्राफी रिपोर्ट

संक्षेप: मध्यप्रदेश अजब है, सबसे गजब है। यह टैगलाइन सतना जिले में एक बार फिर सच साबित हुई है। यहां के एक डायग्नोस्टिक सेंटर ने 47 साल के एक पुरुष मरीज के पेट में 'गर्भाशय' (Uterus) खोज निकाला है।

मध्यप्रदेश अजब है, सबसे गजब है। यह टैगलाइन सतना जिले में एक बार फिर सच साबित हुई है। यहां के एक डायग्नोस्टिक सेंटर ने 47 साल के एक पुरुष मरीज के पेट में 'गर्भाशय' (Uterus) खोज निकाला है। हद तो तब हो गई जब रिपोर्ट में बताया गया कि यह गर्भाशय 'उल्टी' स्थिति में है। पुरुष के शरीर में महिला अंग बताने वाली यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और स्वास्थ्य विभाग की जमकर किरकिरी हो रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मामला उचेहरा भाजपा के नगर पंचायत के अध्यक्ष 47 साल के निरंजन प्रजापति का है। 13 जनवरी को निरंजन प्रजापति को पेट में तेज दर्द हुआ। वे इलाज और जांच के लिए सतना के स्टेशन रोड स्थित सतना डायग्नोस्टिक सेंटर' पहुंचे। वहां सेंटर के संचालक डॉ. अरविंद सराफ की देखरेख में उनकी सोनोग्राफी की गई। जब रिपोर्ट हाथ में आई, तो मरीज और उनके परिजन सन्न रह गए।

रिपोर्ट में निकला गर्भाशय वह भी उल्टा रिपोर्ट में लिखा था कि मरीज के शरीर में गर्भाशय (Uterus) मौजूद है। एक पुरुष के पेट में यूट्रस की मौजूदगी बताकर पैथोलॉजी सेंटर ने मेडिकल साइंस के सारे नियमों को ही पलट कर रख दिया। इस अजीबोगरीब रिपोर्ट ने निजी जांच केंद्रों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब इस भारी चूक को लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉ. अरविंद सराफ से संपर्क किया गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली।यह मामला सोशल मीडिया में जमकर वायरल भी हो रहा है।जिससे सुनकर हर कोई हैरान है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है।