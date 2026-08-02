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'मां के लिए अपशब्द'… जंतर-मंतर पर Gen-Z प्रदर्शन पर क्या बोले धीरेंद्र शास्त्री?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, कटनी
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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जंतर-मंतर पर Gen-Z प्रदर्शनकारियों द्वारा इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी की भी मां को अपशब्द बोलना उचित नहीं।

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धीरेंद्र शास्त्री ने Gen-Z प्रदर्शन और युवाओं की अभद्र भाषा पर प्रतक्रिया दी है।

बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जंतर-मंतर पर हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ खत्म हुए Gen-Z प्रदर्शन पर प्रतक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई है।

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि अपनी बात रखना बुरा नहीं है परन्तु अभद्र बातों को और अमर्यादित बातों को बोलना गलता है। अपनी बात रखने का सबको हक है। लेकिन किसी की भी माता के प्रति अपशब्द बोलना उचित नहीं है। हमारे संस्कार हमारी भारतीय परंपरा आज ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता और सभ्य भाषा के साथ अपनी बात शांति, प्रेम के साथ रखें।'

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धीरेंद्र शास्त्री ने इससे पहले 29 जुलाई को भी Gen-Z को नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि ‘भागती दौड़ती जिंदगी में न्यू जेनरेशन Gen-Z के हमारे जितने भी भाई हैं उनसे विशेष रूप से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि आपके अंदर दो चीजों की कमी नहीं होना चाहिए, बड़ों के प्रति सम्मान और खुद का स्वाभिमान। इन दोनों को लेकर अगर Gen-Z चलें तो कभी दिशा और दशा गलत नहीं हो सकती।’

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पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल

दरअसल हाल में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक लड़की ने प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने खुद इंस्टाग्राम पर खुद अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें लड़की को माफ कर दिया। इसके बाद 15 वर्षीय लड़की की मां ने पीएम मोदी के माफ करने के फैसले पर उनका आभार जताया। मां ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनकी बेटी को 'जीवनदान' दिया है। लड़की की मां ने कहा कि पीएम ने बदले की कार्रवाई के बजाय माफी का रास्ता चुना। आपको बता दें कि लड़की के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

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शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था

एजुकेशन सिस्टम में सुधारों की मांग और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। आंदोलन के 36वें दिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। इस आंदोलन में जुड़े छात्र नीट पेपर लीक को लेकर काफी नाराज थे। केंद्र सरकार छात्रों के गुस्से को देखते हुए परीक्षा को लेकर कई कड़े फैसले ले चुकी है।

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