Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पीटा, नंगा किया और फिर मुंह पर कर दिया पेशाब, MP में फिर हैवानियत

Apr 29, 2026 01:26 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share

भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि चार बदमाशों ने एक युवक पर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दीं। पीटने के बाद युवक के चेहेर पर पेशाब भी कर दिया।

पीटा, नंगा किया और फिर मुंह पर कर दिया पेशाब, MP में फिर हैवानियत

भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। राजधानी के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि चार बदमाशों ने एक युवक पर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दीं। युवक को पहले घेरकर बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे निर्वस्त्र कर उसके चेहरे पर पेशाब कर अपमानित किया गया।

दोस्ती बनी ‘गुनाह’, विरोधी गुट से जुड़ाव पड़ा भारी

पुलिस के मुताबिक, शबरी नगर निवासी युवक सोमवार शाम अपने घर के पास टहल रहा था। तभी इलाके के ही चार बदमाश गट्टू, प्रेम, रोहित और दिव्यांश ने उसे घेर लिया। आरोप था कि युवक उनके विरोधी गुट के अनिकेत का करीबी है। इसी बात को लेकर विवाद भड़क उठा और देखते ही देखते हिंसा में बदल गया।

ये भी पढ़ें:MP: पत्नी को फोन पर कहा- तुम्हारी याद आ रही थी, घंटेभर बाद आई जवान की मौत की खबर

चाकू से हमला, फिर क्रूरता की हदें पार

बदमाशों ने गुस्से में आकर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। हमलावरों ने उसे कपड़े उतरवाकर निर्वस्त्र किया और सरेआम पीटते रहे। हैवानियत की पराकाष्ठा तब हुई, जब आरोपियों ने उसके चेहरे पर पेशाब कर उसे अपमानित किया।

शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी टूटा पीड़ित

इस अमानवीय कृत्य के बाद युवक बुरी तरह घायल और मानसिक रूप से आहत हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।

ये भी पढ़ें:MP: नर्मदापुरम में भीषण हादसा, SUV-ट्रैक्टर की टक्कर में 5 की मौत और 7 घायल

वारदात के बाद फरार आरोपी, पुलिस ने शुरू की दबिश

घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। हनुमानगंज थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चारों के खिलाफ जानलेवा हमला, अभद्रता और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

पुलिस का दावा- जल्द सलाखों के पीछे होंगे दरिंदे

जांच अधिकारी एसआई विवेक शर्मा के मुताबिक, आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बीड़ी से भड़की ऐसी आग; घर-गाड़ी सब जलकर खाक; MP में बड़ा हादसा

रिपोर्ट- हेमंत

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News, Bhopal News, Indore News, Jabalpur News, Gwalior News, Ujjain News के साथ-साथ MP Board Result 2026 Live और MP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।