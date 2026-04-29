पीटा, नंगा किया और फिर मुंह पर कर दिया पेशाब, MP में फिर हैवानियत
भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि चार बदमाशों ने एक युवक पर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दीं। पीटने के बाद युवक के चेहेर पर पेशाब भी कर दिया।
भोपाल की सड़कों पर एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। राजधानी के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश ने ऐसा खौफनाक रूप लिया कि चार बदमाशों ने एक युवक पर बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दीं। युवक को पहले घेरकर बेरहमी से पीटा गया, फिर उसे निर्वस्त्र कर उसके चेहरे पर पेशाब कर अपमानित किया गया।
दोस्ती बनी ‘गुनाह’, विरोधी गुट से जुड़ाव पड़ा भारी
पुलिस के मुताबिक, शबरी नगर निवासी युवक सोमवार शाम अपने घर के पास टहल रहा था। तभी इलाके के ही चार बदमाश गट्टू, प्रेम, रोहित और दिव्यांश ने उसे घेर लिया। आरोप था कि युवक उनके विरोधी गुट के अनिकेत का करीबी है। इसी बात को लेकर विवाद भड़क उठा और देखते ही देखते हिंसा में बदल गया।
चाकू से हमला, फिर क्रूरता की हदें पार
बदमाशों ने गुस्से में आकर युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। हमलावरों ने उसे कपड़े उतरवाकर निर्वस्त्र किया और सरेआम पीटते रहे। हैवानियत की पराकाष्ठा तब हुई, जब आरोपियों ने उसके चेहरे पर पेशाब कर उसे अपमानित किया।
शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी टूटा पीड़ित
इस अमानवीय कृत्य के बाद युवक बुरी तरह घायल और मानसिक रूप से आहत हो गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है।
वारदात के बाद फरार आरोपी, पुलिस ने शुरू की दबिश
घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। हनुमानगंज थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर चारों के खिलाफ जानलेवा हमला, अभद्रता और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस का दावा- जल्द सलाखों के पीछे होंगे दरिंदे
जांच अधिकारी एसआई विवेक शर्मा के मुताबिक, आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
रिपोर्ट- हेमंत
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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