फ्रिज में कटे रखे टुकड़े, केरल स्टोरी के स्लोगन; उज्जैन में लव जिहाद की झांकी पर बवाल

मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में भगवान शिव शंकर की श्री मनकामेश्वर मंदिर से निकलने वाली झांकी के साथ लव जिहाद की झांकी पर प्रसासन की रोक लगाने पर हिन्दू संगठन कार्यकर्ताओं और हिन्दू समाज के लोगों ने जमकर बवाल काटा ओर झांकी निकालने की बात पर अड़ गए। बताया जा रहा है कि लवजिहाद की झांकी में प्रतीकात्मक रूप से एक लड़की को फ्रिज में काट कर बताया गया और केरल स्टोरी सहित अन्य स्लोगन बैनर पर लिखे गए थे। इस झांकी की शिकायत किसी ने पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और झांकी को सवारी से हटवाया गया।

पुलिस प्रशासन के इस प्रकार के रवैये से ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में रोष उत्पन्न हो गया। इसी बात को लेकर हिन्दू समाज के लोग आक्रोशित हो गए, मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल,एसडीओपी जेंडेन लिंगजेरपा, डीएसपी भारतसिंह यादव के साथ झारड़ा थाना प्रभारी आनंद भाबोर सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और काफी समझाइश के बाद हिन्दू वादी संगठन में गया और सवारी पुनः श्री मनकामेश्वर मंदिर के लिए शुरू हुई। इस दौरान झांकी को महाबली चौपाटी स्थीत पुलिस चौकी पर रखा गया।

उज्जैन जिले में सावन और भादो महीने में भगवान महाकालेश्वर की सवारी निकाली जाती है। इस दौरान जिले के आसपास के क्षेत्र में भी स्थित प्रसिद्ध भगवान महादेव की सवारी निकालने की परंपरा बताई जाती है। सोमवार शाम उज्जैन जिले के घोंसला में हर साल की तरह इस साल भी भगवान श्री मनकामेश्वर की शाही सवारी निकाली जा रही थी। सवारी में झांकियां, ढोल, बैंड और अखाड़ों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। जानकारी अनुसार हर साल हिन्दू समाज के युवाओं द्वारा समाज को एकता समरसता का संदेश देते हुए झाकिया निकाली जाती हैं। इस वर्ष भी अलग-अलग प्रकार की झाकियां तैयार कर शाही सवारी में शामील किया गया था। इसमे एक झांकी ग्राम बिछडोद सहित अन्य ग्रमीण क्षेत्रो में हुई लव जिहाद की घटनाओं की पेपर कटींग के साथ स्लोगन से तैयार की गई थी। झांकी में लवजिहाद में प्रतीकात्मक रूप से एक लड़की को फ्रिज में काट कर बताया गया और केरला स्टोरी सहित अन्य स्लोगन बैनर पर लिखे गए। बताया जाता है की इस सवारी को निकालने को लेकर प्रसासन ने मना कर दिया। उसके बाद भी झांकी को निकाला जा रहा था। जिसकी सूचना पुलिस प्रसासन को मिली तो उन्होंने इस झांकी को रोका ओर झांकी को सवारी से हटवा दिया।

झांकी में यह रहा खास घोसला ग्राम के मध्य में स्थित प्रचिन मनकामनेश्वर छत्री महादेव मंदिर से दोपहर 3 बजे पारंपरीक वेशभुष में अंतिम शाही सवारी में मनकामनेश्वर महादेव ने भक्तों को जगन्नाथ भगवान के रूप में दर्शन दिए। सवारी निकलने से पहले भगवान जगन्नाथ स्वरूप में श्रगार कर आरती की गई। झांकियों में महादेव मंदिर से जगन्नाथ भगवान का रथ और नन्हें बच्चे शिव परिवार का वेश बनाकर निकले। सवारी प्रमुख मार्गो से होती हुई रात्रि 8 बजे मदिर प्रांगण पहुयी जंहा जगह- जगह भक्तो ने मंच व घरो से भगवान का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। मंदिर पुजारी बाबु‌लाल उपाध्याय ने महाआरती कर प्रसादी वितरण किया गया सवारी में गराम समीती और ग्राम पंचायत द्वास औ आस पास के ग्रामीण क्षेत्रों के भक्त उपस्थित थे।