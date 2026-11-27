ऑपरेशन टेबल पर गाना गाता रहा मरीज, डॉक्टर निकालते रहे दिमाग का ट्यूमर, ग्वालियर में हुई अनोखी ब्रेन सर्जरी
डॉक्टरों की फरमाइश पर मरीज ने अपना पसंदीदा गाना 'पल-पल दिल के पास' गाना शुरू कर दिया। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब सवा घंटे तक चली इस सर्जरी में डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक ट्यूमर निकाला।
ब्रेन सर्जरी का नाम सुनते ही किसी के भी मन में जटिल ऑपरेशन और गंभीर चुनौतियों की तस्वीर सामने आ जाती है। लेकिन ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने चिकित्सा जगत की आधुनिक तकनीक और डॉक्टरों की विशेषज्ञता को चर्चा में ला दिया है। यहां दिमाग के ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा था और मरीज पूरी तरह होश में था। इतना ही नहीं, सवा घंटे तक चली इस सर्जरी के दौरान ना केवल मरीज डॉक्टरों से बातचीत करता रहा, बल्कि उनकी फरमाइश पर उसने अपना पसंदीदा गाना 'पल-पल दिल के पास तुम रहती हो' भी गाकर सुनाया। दूसरी तरफ इस दौरान डॉक्टर्स की टीम बेहद सावधानी के साथ सर्जरी करते हुए उसके दिमाग से ट्यूमर निकालती रही।
यह जटिल सर्जरी ग्वालियर के यशोदा अस्पताल में की गई, इस दौरान शहर के किलागेट निवासी 45 वर्षीय मरीज के दिमाग में मौजूद ट्यूमर को हटाया गया। ऑपरेशन के दौरान मरीज को चेतना की अवस्था में रखा गया, ताकि डॉक्टर उसके बोलने और शरीर की गतिविधियों पर लगातार नजर रख सकें। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डॉ. सुधीर राजोरिया के मुताबिक, न्यूरोसर्जन डॉ. अमित श्रीवास्तव ने आधुनिक चिकित्सा तकनीक की मदद से इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।
दिमाग के संवेदनशील हिस्से में था ट्यूमर
डॉ. अमित श्रीवास्तव के अनुसार, मरीज के दिमाग के बाएं हिस्से के पैराइटल रीजन में मेनिंजियोमा नाम का ट्यूमर था। इसके कारण मरीज के दाएं हाथ और पैर में कमजोरी आने लगी थी। जांच में पता चला कि ट्यूमर ऐसी जगह मौजूद था, जिसके आसपास शरीर की गतिविधियों और बोलने की क्षमता को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण हिस्से थे। ऐसे में सामान्य तरीके से ऑपरेशन करने पर मरीज की बोलने या हाथ-पैर चलाने की क्षमता प्रभावित होने का खतरा था।
गाना गाता रहा मरीज, डॉक्टर करते रहे सर्जरी
इस चुनौती से निपटने के लिए डॉक्टरों ने मरीज को ऑपरेशन के दौरान होश में रखने की तकनीक अपनाई। सर्जरी के दौरान डॉक्टर लगातार मरीज से बातचीत करते रहे और उसके हाथ-पैरों की गतिविधियों के साथ बोलने की क्षमता पर नजर रखते रहे। इसी बीच डॉक्टरों की फरमाइश पर मरीज ने अपना पसंदीदा गाना 'पल-पल दिल के पास' गाना शुरू कर दिया। करीब सवा घंटे तक चली इस सर्जरी में डॉक्टरों ने सावधानीपूर्वक ट्यूमर निकाला।
मस्तिष्क पर निगरानी के लिए की गई ऐसी सर्जरी
चिकित्सा विज्ञान में इस तरह की प्रक्रिया को अवेक क्रैनियोटॉमी (Awake Craniotomy) कहा जाता है। इसमें मरीज को ऑपरेशन के दौरान कुछ समय तक जागृत अवस्था में रखा जाता है, ताकि मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों की कार्यक्षमता की निगरानी की जा सके और उन्हें नुकसान पहुंचने का जोखिम कम किया जा सके।
ग्वालियर में हुई यह सर्जरी आधुनिक न्यूरोसर्जरी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने आई है। खास बात यह रही कि जहां ऑपरेशन टेबल पर मरीज के लिए यह जिंदगी की बड़ी चुनौती थी, वहीं उसके पसंदीदा गीत ने सर्जरी के दौरान एक अलग ही माहौल बना दिया।
रिपोर्ट- अमित कुमार
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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