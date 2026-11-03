MP में अनोखे बच्चे का जन्म, ‘पूंछ’ देखकर महिला बोली- ‘ये तो हनुमान जी के अवतार हैं’
मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अनूठे नवजात शिशु का जन्म हुआ है, जिसके शरीर पर पूंछ जैसी सरंचना दिखी। बच्चे के जन्म पर अस्पताल में मौजूद महिला ने उसे हनुमान जी का अवतार बता दिया। मामला धार जिले के औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है।
मध्य प्रदेश के धार जिले में एक अनूठे नवजात शिशु का जन्म हुआ है, जिसके शरीर पर पूंछ जैसी सरंचना दिखी। बच्चे के जन्म पर अस्पताल में मौजूद महिला ने उसे हनुमान जी का अवतार बता दिया। मामला धार जिले के औद्योगिक नगरी पीथमपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। दोपहर को हुई नॉर्मल डिलीवरी के बाद नवजात शिशु के शरीर पर पूंछ जैसी बनावट को देखकर अस्पताल स्टाफ और वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे अस्पताल में कौतूहल का विषय बन गई। हालांकि इस विषय पर डॉक्टरों ने पूरी स्पष्टता दे दी है। जानिए डॉक्टर ने क्या कहा।
महिला बोली- 'ये तो हनुमान जी के अवतार हैं…'
सामने आए एक वीडियो में दो महिलाओं की बातचीत सुनाई देती है। बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। महिला कह रही है, वो देखो पूंछ है। ये तो हनुमान जी के अवतार हैं। इस पर एक अन्य महिला ने समर्थन देते हुए कहा- हां हां सही बात है। हालांकि इस पूरे मामले में जब डॉक्टर से बात की गई, तो उन्होंने इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह बताते हुए इसे एक जन्मजात कमी बताया। आगे जानिए डॉक्टर ने क्या कहा।
डॉक्टर ने बताया, ये कोई पूंछ नहीं है…
अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार, पायल नाम की महिला की पीथमपुर के सिविल अस्पताल में दोपहर 12:44 बजे सामान्य (नॉर्मल) डिलीवरी हुई है। जन्म के समय बच्चे का वजन 2 किलोग्राम दर्ज किया गया। इस पूरी घटना पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राम आशीष शुक्ला ने बताया कि कई लोग इसे पूंछ समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह कोई पूंछ नहीं है।
डॉक्टर ने 'जन्मजात असामान्यता' बताया, इलाज होगा
डॉक्टर ने बताया, यह एक प्रकार की जन्मजात असामान्यता (Congenital Anomaly) है, जिसे मेडिकल साइंस की भाषा में 'पॉलिप' (Polyp) कहा जाता है। डॉ. शुक्ला ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद इंदौर के एम.वाई. (M.Y.) अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श किया गया। बच्चे की बेहतर देखभाल, ऑब्जर्वेशन और आगे के उचित इलाज (सर्जरी/उपचार) के लिए उसे एम.वाई. अस्पताल रेफर कर दिया गया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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