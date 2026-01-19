Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़union minister shivraj singh chouhan met Vidisha pannalal who sell dates hugged and promised to give tri cycle
विदिशा में पन्नालाल के खजूर ने जीता शिवराज का दिल, गले लगाकर एक वादा भी कर दिया

विदिशा में पन्नालाल के खजूर ने जीता शिवराज का दिल, गले लगाकर एक वादा भी कर दिया

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर विदिशा के पन्नालाल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह ने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। वीडियो में शिवराज पन्नालाल के ठेले से खजूर खरीदते दिखते हैं।

Jan 19, 2026 12:41 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, विदिशा
share Share
Follow Us on

पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की लोकप्रियता अभी भी मध्य प्रदेश में कम नहीं हुई है। शिवराज जब भी अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा या किसी भी कोने में जाते हैं लोग उनसे मिलने को खूब उत्सुक दिखते हैं। ताजा बानगी दिखी मध्य प्रदेश के विदिशा में। यहां शिवराज सिंह का दौरा था, इस बीच उनकी मुलाकात वहां खजूर बेच अपनी रोजी रोटी चलाने वाले पन्नालाल से हुई, फिर क्या था शिवराज ने न सिर्फ उनके ठेले से खजूर लिए बल्कि उन्हें गले लगाकर एक वादा भी कर गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गले लगाया और कर दिया एक वादा

सोशल मीडिया पर विदिशा के पन्नालाल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह ने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। वीडियो में शिवराज पन्नालाल के ठेले से खजूर खरीदते दिखते हैं। आधा किलो खजूर खरीदते देख पन्नालाल खूब खुश दिखाई दिए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पन्नालाल को गले लगा लिया। पन्नालाल के मना करने के बाद भी शिवराज सिंह ने उसे खजूर के पैसे भी दिए।

शिवराज ने पूछा कि क्यों भाई पन्नालाल खजूर सस्ते में तो नहीं खरीद लिए? तो उसने ना में सिर हिलाया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि साहब इसकी कुछ मदद कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत घोषणा की कि भाई पन्नालाल को मोटर ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराएंगे और जो भी संभव मदद हो सकती है, वो जरूर करेंगे।

शिवराज सिंह ने किया पोस्ट

शिवराज सिंह ने अपने इंस्टा हैंडल पर लिखा कि विदिशा में भाई पन्नालाल से मुलाकात हुई। पन्ना भैया खजूर बेचकर अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। जब उनसे बातें हुईं तो लगा जैसे किसी अपने से मिला हूं। मेहनत से भरे हाथों में जीवन का संघर्ष दिखा, लेकिन चेहरे पर आत्मसम्मान की मुस्कान थी। पन्ना भैया जैसे मेहनतकश लोग ही इस देश की असली ताकत हैं। हमारी कोशिश यही है कि उनकी मेहनत की राह थोड़ी आसान बने, जीवन थोड़ा सुगम हो। इसलिए पन्ना भैया को मोटर ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराएंगे और जो भी संभव मदद हो सकती है, वो जरूर करेंगे। वीडियो पर लोग शिवराज सिंह की जमकर तारीफ करते भी दिख रहे हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Vidisha Shivraj Singh Chouhan Mp News अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|