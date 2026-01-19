विदिशा में पन्नालाल के खजूर ने जीता शिवराज का दिल, गले लगाकर एक वादा भी कर दिया

संक्षेप: सोशल मीडिया पर विदिशा के पन्नालाल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह ने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। वीडियो में शिवराज पन्नालाल के ठेले से खजूर खरीदते दिखते हैं।

पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की लोकप्रियता अभी भी मध्य प्रदेश में कम नहीं हुई है। शिवराज जब भी अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा या किसी भी कोने में जाते हैं लोग उनसे मिलने को खूब उत्सुक दिखते हैं। ताजा बानगी दिखी मध्य प्रदेश के विदिशा में। यहां शिवराज सिंह का दौरा था, इस बीच उनकी मुलाकात वहां खजूर बेच अपनी रोजी रोटी चलाने वाले पन्नालाल से हुई, फिर क्या था शिवराज ने न सिर्फ उनके ठेले से खजूर लिए बल्कि उन्हें गले लगाकर एक वादा भी कर गए।

गले लगाया और कर दिया एक वादा सोशल मीडिया पर विदिशा के पन्नालाल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शिवराज सिंह ने खुद इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला है। वीडियो में शिवराज पन्नालाल के ठेले से खजूर खरीदते दिखते हैं। आधा किलो खजूर खरीदते देख पन्नालाल खूब खुश दिखाई दिए। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पन्नालाल को गले लगा लिया। पन्नालाल के मना करने के बाद भी शिवराज सिंह ने उसे खजूर के पैसे भी दिए।

शिवराज ने पूछा कि क्यों भाई पन्नालाल खजूर सस्ते में तो नहीं खरीद लिए? तो उसने ना में सिर हिलाया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से किसी ने कहा कि साहब इसकी कुछ मदद कर दीजिए। शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत घोषणा की कि भाई पन्नालाल को मोटर ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराएंगे और जो भी संभव मदद हो सकती है, वो जरूर करेंगे।