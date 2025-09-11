ट्रेन के स्लीपर कोच में अचानक पहुंचे शिवराज सिंह, मामा को देखकर क्या था यात्रियों का रिएक्शन?
दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार रात रेवांचल एक्सप्रेस से सतना के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान वे अपने चिर-परिचित अंदाज में एसी कोच से निकलकर स्लीपर कोच में आम यात्रियों से मिलने पहुंच गए।
केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का 'मामा' वाला अंदाज और जनता के बीच उनका क्रेज बरकरार है। इसका ताजा उदाहरण बुधवार रात भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस में देखने को मिला। जब केंद्रीय मंत्री अचानक स्लीपर कोच में यात्रियों के बीच पहुंच गए। उन्हें अपने बीच पाकर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा कोच सेल्फी और 'मामा-मामा' की आवाजों से गूंज उठा है।
सेल्फी लेने वालों की उमड़ी भीड़
देखते ही देखते उनसे मिलने और सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई। शिवराज सिंह ने भी किसी को निराश नहीं किया है। उन्होंने बच्चों को दुलार कर आशीर्वाद दिया, महिलाओं और बहनों से भैया-दूज की राम-राम की और बुजुर्गों का हालचाल जाना। वे एक-एक कर बर्थ पर बैठे यात्रियों के पास गए, उनसे बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उनका यह सहज अंदाज देखकर यात्री अभिभूत हो गए और कहने लगे कि 'मामा' ने सफर यादगार बना दिया।
पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया में शेयर की पोस्ट
इस यादगार यात्रा की तस्वीरें खुद शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर साझा कीं है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "'भोपाल से सतना जा रहा हूं। कल वहां 'एक राष्ट्र–एक चुनाव' सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में सहभागिता करनी है। इस दौरान ट्रेन में यात्रियों का प्रेम नई ऊर्जा दे रहा है। भांजे-भांजियों के साथ गपशप से यात्रा का आनंद बढ़ गया है।आज गुरुवार को सतना में केंद्रीय मंत्री 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम सहित कई अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे।