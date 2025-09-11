ट्रेन के स्लीपर कोच में अचानक पहुंचे शिवराज सिंह, मामा को देखकर क्या था यात्रियों का रिएक्शन?

दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार रात रेवांचल एक्सप्रेस से सतना के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान वे अपने चिर-परिचित अंदाज में एसी कोच से निकलकर स्लीपर कोच में आम यात्रियों से मिलने पहुंच गए।

केंद्रीय कृषि मंत्री बनने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का 'मामा' वाला अंदाज और जनता के बीच उनका क्रेज बरकरार है। इसका ताजा उदाहरण बुधवार रात भोपाल से सतना जा रही रेवांचल एक्सप्रेस में देखने को मिला। जब केंद्रीय मंत्री अचानक स्लीपर कोच में यात्रियों के बीच पहुंच गए। उन्हें अपने बीच पाकर यात्रियों का हुजूम उमड़ पड़ा और पूरा कोच सेल्फी और 'मामा-मामा' की आवाजों से गूंज उठा है।

सेल्फी लेने वालों की उमड़ी भीड़ देखते ही देखते उनसे मिलने और सेल्फी लेने वालों की भीड़ लग गई। शिवराज सिंह ने भी किसी को निराश नहीं किया है। उन्होंने बच्चों को दुलार कर आशीर्वाद दिया, महिलाओं और बहनों से भैया-दूज की राम-राम की और बुजुर्गों का हालचाल जाना। वे एक-एक कर बर्थ पर बैठे यात्रियों के पास गए, उनसे बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। उनका यह सहज अंदाज देखकर यात्री अभिभूत हो गए और कहने लगे कि 'मामा' ने सफर यादगार बना दिया।