केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित, खारिज हो गए थे दो अन्य उम्मीदवारों के नामांकन
नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार कांते सयन्ना और कांग्रेस समर्थित राजकुमार लोहानी के नामांकन पत्र खारिज हो गए थे, जिसके बाद हरदीप पुरी मैदान में अकेले बचे थे।
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के उपचुनाव में निर्विरोध चुन लिया गया है। उनके अलावा दो अन्य उम्मीदवारों का नामांकन पत्र मंगलवार को खारिज हो गए थे, जिसके बाद उनका चुना जाना लगभग पहले से ही तय हो गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर उमेश कुमार शर्मा से हरदीप पुरी का निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ-साथ भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवानदास सबनानी भी मौजूद थे।
इस चुनाव में दो अन्य उम्मीदवार राजकुमार लोहानी और कान्ते सयान्ना भी उतरे थे, लेकिन उनका नामांकन खारिज हो जाने के कारण, पुरी मैदान में अकेले उम्मीदवार रह गए थे। इसके बाद कांग्रेस नेताओं और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को जांच के दौरान खारिज किए जाने के बाद, 3 नवंबर को रिटर्निंग ऑफिसर ने पुरी के नामांकन पत्रों को स्वीकार कर लिया था।
दोनों उम्मीदवारों ने पुरी के नामांकन पर उठाए थे सवाल
नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन निर्दलीय उम्मीदवार कांते सयन्ना और कांग्रेस समर्थित राजकुमार लोहानी के नामांकन पत्र खारिज हो गए थे, जिसके बाद दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों ने पुरी के नामांकन पत्रों पर आपत्ति जताते हुए दावा किया था कि उनके द्वारा दाखिल किए गए फॉर्म-26 में दिया गया हलफनामा अमान्य और अधूरा है। हालांकि निर्वाचन अधिकारी उमेश शर्मा ने आपत्तियों की जांच की थी और कहा था कि पुरी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।
रिटर्निंग अधिकारी ने यह बताई नामांकन खारिज होने की वजह
रिटर्निंग अधिकारी ने अन्य दोनों उम्मीदवारों का नामांकन पत्र खारिज करने की वजह बताते हुए कहा था, एक उम्मीदवार कान्ते सयान्ना का नामांकन इसलिए खारिज कर दिया गया था, क्योंकि वह राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से 10 प्रतिशत, या 10 निर्वाचित सदस्यों (जो भी कम हो) के हस्ताक्षर लेने की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर पाए थे। जबकि राजकुमार लोहानी का नामांकन इसलिए खारिज हुआ क्योंकि वह 2 नवंबर, 2026 को दोपहर 3 बजे की समय-सीमा तक अनिवार्य 'फॉर्म 26' शपथ पत्र जमा नहीं कर पाए थे।
नामांकन वापस लेने की समय-सीमा 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे समाप्त हो गई। चूंकि मैदान में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचा था, इसलिए पुरी को उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। यह सीट केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन के 14 अक्टूबर को इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। उच्च सदन में उनका कार्यकाल मूल रूप से 2 अप्रैल, 2030 को समाप्त होने वाला था।
पुरी ने 31 अक्टूबर को भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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