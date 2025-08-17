अचानक सोयाबीन के खेत में पहुंच गए शिवराज सिंह, किसानों ने किस बात की शिकायत की थी

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में अचानक एक सोयाबीन के खेत में अचानक पहुंच गए। दरअसल, कई कई किसानों ने उनसे शिकायत की थी। शिवराज ने कहा कि एक किसान की फसल ही उसकी जिंदगी है। अगर वह चली जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के चिराखेड़ा गांव में सोयाबीन के खेतों का औचक निरीक्षण किया। उनका यह निरीक्षण ऐसी शिकायतें मिलने के बाद किया गया कि खरपतवारनाशक के प्रयोग के बाद पूरी फसल नष्ट हो गई है।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पाया कि सोयाबीन की बजाय खेतों में खरपतवार उग आए थे और फसल पूरी तरह जल गई थी। किसानों ने आरोप लगाया कि यह नुकसान एक निजी कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए केमिकल के कारण हुआ है।

चौहान ने मौके पर मौजूद किसानों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिर्फ एक किसान की जमीन तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने इसी तरह के नुकसान की सूचना दी है। एक किसान की फसल ही उसकी जिंदगी है। अगर वह चली जाए तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। किसानों को निश्चित रूप से राहत मिलेगी और इसकी जिम्मेदारी कंपनी की होगी।

मंत्री ने घोषणा की कि इस मामले की जांच के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा एक उच्च-स्तरीय वैज्ञानिक समिति का गठन किया गया है। जांच दल का नेतृत्व जबलपुर स्थित खरपतवार अनुसंधान निदेशालय (डीडब्ल्यूआर) के निदेशक डॉ. जेएस मिश्रा, अटारी जोन 9 के निदेशक डॉ. एसआरके सिंह और रायसेन व विदिशा जिलों के कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। समिति 18 अगस्त को प्रभावित खेतों का दौरा करेगी।