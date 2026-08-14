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चाचा ने भतीजी को गर्भवती किया, 4 महीने तक बनाता रहा हवस का शिकार

By Subodh Kumar Mishra
वार्ता, धार
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मध्य प्रदेश में एक चाचा ने रिश्तों की मर्यादा को तार-तार करते हुए अपनी ही भतीजी को गर्भवती कर दिया। वह 4 महीने तक डरा-धमकाकर उसके साथ रेप करता रहा। मामला तब सामने आया जब लड़की के गर्भवती होने का पता चला। पीड़ित लड़की के परिजनों ने पुलिस में केस दर्ज कराया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है।

मध्य प्रदेश में चाचा ने भतीजी से रेप किया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)
मध्य प्रदेश में चाचा ने भतीजी से रेप किया। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

चाचा को बाप का दर्जा दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में चाचा ने इस भरोसे का कत्ल कर दिया। धार जिले की कुक्षी तहसील के बाग थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ उसके चाचा द्वारा कथित रूप से लगातार रेप किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के गर्भवती होने के बाद घटना का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी राजू डावर परिवार की गैरमौजूदगी में पीड़िता के साथ कथित रूप से रेप करता था। आरोप है कि पहली घटना 7 फरवरी की रात हुई, जब पीड़िता की मां शादी समारोह में शामिल होने गई थी। आरोपी ने घर में घुसकर पीड़िता को धमकी देकर उसके साथ रेप किया।

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शिकायत के अनुसार इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकाकर कई बार उसके साथ रेप किया। यह सिलसिला करीब चार माह तक चलता रहा। बाद में पीड़िता के स्वास्थ्य में बदलाव और माहवारी रुकने पर उसकी मां ने पूछताछ की। इसके बाद पीड़िता ने रोते हुए अपनी मां को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर बाग थाने पहुंचे, जहां महिला पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में उसके बयान दर्ज किए गए। थाना प्रभारी हीरु सिंह रावत ने बताया कि आरोपी राजू डावर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

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पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा और न्यायालय में उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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