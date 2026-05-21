मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ तो नवविवाहिता ने लगाई फांसी, मायके वालों का दहेज प्रताड़ना का आरोप
पति के मुताबिक, मोबाइल रिचार्ज न कराने से नाराज होकर पत्नी ने फांसी लगाई है। वहीं मायके वालों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच के लिए मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवा रही है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के मुताबिक, मोबाइल रिचार्ज न कराने से नाराज होकर पत्नी ने फांसी लगाई है। वहीं मायके वालों ने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच के लिए मृतका के शव का पोस्टमॉर्टम करवा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।
मामला ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के घोसीपुरा इलाके का है। यहां रहने वाली 23 साल की सोनम रजक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सोनम ने अपनी ससुराल में ही फांसी लगाकर खुदकुशी की। सोनम की फरवरी 2026 में ही ग्वालियर निवासी निखिल रजक से शादी हुई थी। निखिल ग्वालियर में होटल में काम करता है।
निखिल के मुताबिक, उसने अपने घर में वाईफाई लगवाया हुआ है। इस कारण सोनम का मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया था। जब वह अपनी ड्यूटी पर चला गया तो शाम 6:00 बजे के करीब उसने अपनी पत्नी का मोबाइल रिचार्ज करा दिया। इसके बाद उसे फोन किया, तो पत्नी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद निखिल ने अपने परिवार वालों को खबर दी। परिवार वालों ने देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। थोड़ी ही देर बाद होटल से निखिल घर पहुंच गया और फिर दरवाजा तोड़ा तो सोनम फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी।
सोनम के मायके वालों का आरोप है कि पति निखिल उसे दहेज में अच्छी बाइक देने की मांग कर रहा था। इस कारण वह लगातार प्रताड़ित करता था। मुरार पुलिस ने सोनम के शव का पोस्टमॉर्टम कराया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले की आगे विवेचना होगी। मायके और ससुराल दोनों पक्षों के बयान दर्ज किये जा रहे हैं। सीएसपी अतुल कुमार सोनी का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की कार्रवाई की जाएगी। सभी पहलुओं की जांच की लजा रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
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रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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