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MP में छोटे भाई की शादी से नाराज कुंवारे जेठ ने ली बहू की जान, पैर न छूने पर वारदात को दिया अंजाम

Sourabh Jain भाषा, सिवनी, मध्य प्रदेश
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पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गांव के समीप जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।

MP में छोटे भाई की शादी से नाराज कुंवारे जेठ ने ली बहू की जान, पैर न छूने पर वारदात को दिया अंजाम

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में छोटे भाई की शादी से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी नवविवाहिता पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह वारदात जबलपुर जिले के बरगी थाना क्षेत्र के खजरी गांव में हुई। जिसमें देवरी गांव निवासी सरिता मरकाम (23) की मौत हो गई। सरिता का विवाह 10 दिन पहले खजरी गांव के रहने वाले बबलू मरकाम से हुआ था। आरोपी की पहचान बबलू के बड़े भाई अब्बू मरकाम (35) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस बात से भी नाराज था कि जब वह छोटे भाई से मिलेने पहुंचा और जब उसने बहू से अपने पैर छूने को कहा तो उसने इनकार कर दिया था।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि बबलू का बड़ा भाई अब्बू अबतक अविवाहित है और छोटे भाई की शादी होने से नाराज था। इसी बात को लेकर दो दिन पहले उसका अपने पिता लच्छी मरकाम से विवाद भी हुआ था, जिसके बाद वह घर छोड़कर चला गया था।

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लालचंदानी ने बताया कि शुक्रवार सुबह अब्बू कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा। उस समय बबलू किसी काम से घर से बाहर गया था, जबकि घर में सरिता, उसके ससुर और आरोपी की भांजी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि घर पहुंचने के बाद आरोपी ने एकबार फिर घरवालों से झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने सरिता से पैर छूने को कहा। सरिता द्वारा इनकार किए जाने पर विवाद और बढ़ गया।

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पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीच-बचाव करने की कोशिश में भांजी ने हंसिया उठा लिया, लेकिन आरोपी ने उससे हंसिया छीनकर उसे डरा-धमका कर भगा दिया। इसके बाद उसने सरिता के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

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पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गांव के समीप जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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