MP में छोटे भाई की शादी से नाराज कुंवारे जेठ ने ली बहू की जान, पैर न छूने पर वारदात को दिया अंजाम
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गांव के समीप जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।
मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में छोटे भाई की शादी से नाराज एक व्यक्ति ने उसकी नवविवाहिता पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यह वारदात जबलपुर जिले के बरगी थाना क्षेत्र के खजरी गांव में हुई। जिसमें देवरी गांव निवासी सरिता मरकाम (23) की मौत हो गई। सरिता का विवाह 10 दिन पहले खजरी गांव के रहने वाले बबलू मरकाम से हुआ था। आरोपी की पहचान बबलू के बड़े भाई अब्बू मरकाम (35) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी इस बात से भी नाराज था कि जब वह छोटे भाई से मिलेने पहुंचा और जब उसने बहू से अपने पैर छूने को कहा तो उसने इनकार कर दिया था।
पुलिस अधीक्षक कृष्ण लालचंदानी ने बताया कि बबलू का बड़ा भाई अब्बू अबतक अविवाहित है और छोटे भाई की शादी होने से नाराज था। इसी बात को लेकर दो दिन पहले उसका अपने पिता लच्छी मरकाम से विवाद भी हुआ था, जिसके बाद वह घर छोड़कर चला गया था।
लालचंदानी ने बताया कि शुक्रवार सुबह अब्बू कुल्हाड़ी लेकर घर पहुंचा। उस समय बबलू किसी काम से घर से बाहर गया था, जबकि घर में सरिता, उसके ससुर और आरोपी की भांजी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि घर पहुंचने के बाद आरोपी ने एकबार फिर घरवालों से झगड़ा शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने सरिता से पैर छूने को कहा। सरिता द्वारा इनकार किए जाने पर विवाद और बढ़ गया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बीच-बचाव करने की कोशिश में भांजी ने हंसिया उठा लिया, लेकिन आरोपी ने उससे हंसिया छीनकर उसे डरा-धमका कर भगा दिया। इसके बाद उसने सरिता के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गांव के समीप जंगल से गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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