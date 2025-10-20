2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी उमा भारती? सीट का नाम भी बता दिया

संक्षेप: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उमा भारती ने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। भारती ने अपनी पसंदीदा सीट भी बताई है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भारती ने रविवार को दोहराया कि अगर पार्टी कहेगी तो वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इस दौरान उन्होंने यूपी की एक सीट का भी नाम लिया है, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो अभी राजनीति से दूर नहीं हुई हैं।

उमा भारती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि मैंने ललितपुर के आत्मीय मीडियाकर्मियों से कहा है कि यदि पार्टी कहेगी तो 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, लेकिन मैं सिर्फ झांसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने इस पोस्ट में भाजपा के केंद्रीय एवं मध्यप्रदेश नेतृत्व को भी टैग किया है।