Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़uma bharti willing to contest 2029 loksabha election from jhansi uttar pradseh
2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी उमा भारती? सीट का नाम भी बता दिया

2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी उमा भारती? सीट का नाम भी बता दिया

संक्षेप: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उमा भारती ने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ेंगी। भारती ने अपनी पसंदीदा सीट भी बताई है।

Mon, 20 Oct 2025 10:12 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
share Share
Follow Us on

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। भारती ने रविवार को दोहराया कि अगर पार्टी कहेगी तो वह 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, इस दौरान उन्होंने यूपी की एक सीट का भी नाम लिया है, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो अभी राजनीति से दूर नहीं हुई हैं।

उमा भारती ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि मैंने ललितपुर के आत्मीय मीडियाकर्मियों से कहा है कि यदि पार्टी कहेगी तो 2029 का चुनाव जरूर लड़ूंगी, लेकिन मैं सिर्फ झांसी लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने इस पोस्ट में भाजपा के केंद्रीय एवं मध्यप्रदेश नेतृत्व को भी टैग किया है।

भारती ने शनिवार को ललितपुर में कहा था कि मैं सिर्फ झांसी से ही चुनाव लड़ूंगी। बुंदेलखंड मेरा भावनात्मक घर है और वहां की जनता से मेरा गहरा नाता है। अगर पार्टी कहेगी, तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। उमा भारती 2014 के लोकसभा चुनाव में झांसी संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई थीं। उन्होंने इसी साल अगस्त में कहा था कि वह अभी राजनीति से दूर नहीं हुई हैं और समय आने पर चुनावी मैदान में उतरेंगी। भाजपा पिछले तीन लोकसभा चुनावों से लगातार झांसी सीट से विजयी रही है। वर्तमान में भाजपा के अनुराग शर्मा इस सीट से लगातार दूसरी बार सांसद हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Mp News Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|