'मुझे टिकट देने की औकात किसमें है'; उमा भारती ने कहा- चुनाव लड़ने का फैसला खुद करती हूं
उमा भारती ने कहा कि मुझे टिकट देने की औकात किसी में नहीं है। चुनाव लड़ने का फैसला मैं खुद करती हूं। शराबबंदी पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों को भी घेरा।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ग्वालियर प्रवास के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। शराबबंदी, सोनिया गांधी के बयान, उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस गठबंधन, दिग्विजय सिंह की सनातन यात्रा और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। शराबबंदी के मुद्दे पर उमा भारती ने जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल उठाए, वहीं दिग्विजय सिंह की सनातन यात्रा को राजनीतिक करार दिया।
शराबबंदी पर जनप्रतिनिधियों को घेरा
शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने कहा कि शराब ऐसा विषय बन गया है, जिसमें सरकार ने कानून बना दिए हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि पंच, सरपंच, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक और सांसद तक सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी। सागर में हुई घटना के बाद हेल्थ कैंप लगाना प्रशासन का प्रयास है, लेकिन असली प्रयास जनप्रतिनिधियों को करना होगा। जब जनप्रतिनिधि आगे आएंगे, तभी अवैध और जहरीली शराब पर रोक लग सकेगी।
सोनिया गांधी के बयान पर उठाए सवाल
सोनिया गांधी के राजीव गांधी की हत्या की साजिश संबंधी बयान पर उमा भारती ने कहा कि यह जांच का विषय था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों नरसिम्हा राव और चंद्रशेखर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सोनिया गांधी को ऐसी आशंका है तो उन्हें अपनी ही पार्टी में उन लोगों को तलाशना चाहिए, जिन पर उन्हें संदेह है।
दिग्विजय सिंह की यात्रा को बताया राजनीतिक
दिग्विजय सिंह की सनातन यात्रा पर उमा भारती ने कहा कि उन्होंने पहले नर्मदा परिक्रमा दिल से की थी, उसमें राजनीति नहीं थी। लेकिन वर्तमान यात्रा राजनीतिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि दिग्विजय सिंह राम मंदिर के शिलान्यास और निर्माण के समय नहीं गए, लेकिन अब जा रहे हैं। उनके मुताबिक इस यात्रा का राम से कोई संबंध नहीं है।
सपा-कांग्रेस गठबंधन पर बोलीं उमा
उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन में दरार की चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी का लक्ष्य सरकार बनाना और चुनाव जीतना है।
टिकट पर फैसला खुद करती हूं
लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर उमा भारती ने कहा कि उन्हें टिकट देने की किसी की औकात नहीं है। वह खुद फैसला करती हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना है या नहीं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए, तभी सरकार सफल हो पाएगी।उमा भारती ने उज्जैन में होने वाले आगामी महाकुंभ को लेकर भी उम्मीद जताई कि आयोजन बहुत अच्छा होगा।
रिपोर्ट- अमित कुमार
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