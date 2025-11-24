अयोध्या वाला हाल होगा, ईंटे भी गायब हो गई थीं; पश्चिम बंगाल में 'बाबरी' पर उमा भारती

संक्षेप: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक विधायक की ओर से 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर कोई इमारत बनी तो वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक विधायक की ओर से 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर कोई इमारत बनी तो वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था।

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म गुरू शामिल होंगे।

उमा भारती ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, 'खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटे भी गायब हो गई थीं।'

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की एक प्रमुख चेहरा रहीं उमा भारती ने कहा, 'मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है।' भारती ने इस पोस्ट को अपनी पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी टैग किया।