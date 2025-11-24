अयोध्या वाला हाल होगा, ईंटे भी गायब हो गई थीं; पश्चिम बंगाल में 'बाबरी' पर उमा भारती

Hindustan Hindi News
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक विधायक की ओर से 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर कोई इमारत बनी तो वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था।

Mon, 24 Nov 2025 03:50 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक विधायक की ओर से 'बाबरी मस्जिद' बनाने के ऐलान पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर कोई इमारत बनी तो वही हाल होगा जो 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुआ था।

टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कथित तौर पर कहा था कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जाएगा और इसमें बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म गुरू शामिल होंगे।

उमा भारती ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा, 'खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने हम सम्मान करेंगे लेकिन बाबर के नाम से बनी हुई इमारत का वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था, ईंटे भी गायब हो गई थीं।'

पूर्व केंद्रीय मंत्री और अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन की एक प्रमुख चेहरा रहीं उमा भारती ने कहा, 'मेरी मित्र ममता बनर्जी जी को सलाह है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की बात कहने वालों पर कार्रवाई करिए। बंगाल एवं देश की अस्मिता एवं सद्भाव के लिए आपकी भी जिम्मेदारी है।' भारती ने इस पोस्ट को अपनी पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी टैग किया।

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को 'कारसेवकों' ने ध्वस्त कर दिया था, जिनका दावा था कि उसी स्थान पर राम मंदिर था। इस विध्वंस से हिंसा भड़क उठी जिसमें लगभग 2,000 लोग मारे गये। इस मामले में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित 35 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिन्हें लंबी सुनवाई के बाद सीबीआई की एक अदालत ने बरी कर दिया था।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
