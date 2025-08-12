Uma Bharti on the inequality present in India लाखों लोगों का डेथ मार्च और अमीरों के कुत्तों की हवाई यात्रा...; देश में असमानता पर उमा भारती, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Uma Bharti on the inequality present in India

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 12 Aug 2025 05:13 PM
लाखों लोगों का डेथ मार्च और अमीरों के कुत्तों की हवाई यात्रा...; देश में असमानता पर उमा भारती

राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सक्रीय भूमिका निभाने वाली भाजपा की वरिष्ठ राजनेत्री उमा भारती ने देश में असमानता पर खुलकर बयान दिया है। उमा भारती ने कोविड-19 के दौर को याद करते हुए कहा, देश में तब लाखों लोगों को डेथ मार्च करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ अमीरों के कुत्ते हवाई जहाज से भेजा था। जानिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। इसके साथ हम आपको चार तथ्य बताएंगे, जो साबित करते हैं कि भारत में आज भी असमानता मौजूद है।

लाखों लोगों ने डेथ मार्च किया

दरअसल उमा भारती टीवी-9 पर एक कार्यक्रम के दौरान देश में रामराज्य और समानता का दौर आने पर बात कर रहीं थीं। तभी उन्होंने देश के अंदर मौजूद असमानता का जिक्र कोविड के दौरान पैदा हुई समस्याओं का उदाहरण देते हुए कर दिया। उमा भारती ने कहा, कोरोना काल में हमने देखा है कि लाखों लोग डेथ मार्च किए थे। गरीब मजदूर तबके के लोगों को पैदल चलाया गया था। वे लोग जिन राज्यों में वे मजदूरी कर रहे थे, वहां से लेकर जहां के निवासी थे, वहां तक उन्हें पैदल चलना पड़ा था।

अमीरों के कुत्तों की हवाई यात्राएं

वहीं दूसरी तरफ हमने उसी समय वो दुनिया देखी थी जिसमें अमीर लोगों ने अपने कुत्तों को हवाई जहाज में बैठाकर भेजा था। तो इस तरह की असमानता को देखते हुए देश में रामराज्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि रामराज्य का मतलब है कि देश के अंदर सबको समान रूप से अधिकार मिले। इस जवाब पर, उनसे पूछा गया कि देश में आपकी सरकार बने 11 साल से ज्यादा समय हो गया है। क्या आपको लगता है कि देश में असमानता खत्म हो रही है। इस पर उमा भारती ने कहा कि मोदी जी ने जब सरकार बनाई तो यह प्रक्रिया शुरू हुई।

देश में असमानता दर्शाते आंकड़े

उमा भारती के बयानों से इतर कुछ आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो साफ साफ पता चलता है कि देश के अंदर असमानता मौजूद है। न केवल मौजूद है बल्कि लोगों के बीच गहरी खाई बनाए हुए है।

1- आंकड़े बताते हैं कि देश के टॉप 1% सबसे अमीर लोग कुल संपत्ति का लगभग 40–41% नियंत्रित करते हैं, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ 3% होती है।

2- शीर्ष 10% लोग देश की कुल आय का 57% प्राप्त करते हैं, जबकि निचले 50% के हिस्से में केवल 13% आता है।

3- शीर्ष स्तर की जातियां (जनरल केटेगरी) भारत में अरबपति वर्ग का लगभग 88–90% हिस्सा रखती हैं, जबकि अनुसूचित जातियों और जनजातियों (SC/ST) का इसमें हिस्सा न के बराबर है।

4- 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुषों में साक्षरता दर लगभग 82% थी, जबकि महिलाओं में यह सिर्फ 65% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर 73.5% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 87.7% थी। अनुसूचित जातियों की औसत साक्षरता दर मात्र 66.1% थी।

