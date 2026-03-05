Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

400 मकानों पर बुलडोजर का डर, उज्जैन में महिलाओं के आंसू और बीजेपी दफ्तर का घेराव

Mar 05, 2026 03:53 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, उज्जैन
share Share
Follow Us on

सड़क चौड़ीकरण परियोजना की जद में आ रहे करीब 400 मकानों को लेकर पिपली नाका और भैरवगढ़ इलाके के सैकड़ों रहवासियों ने स्थानीय विधायक का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भाजपा कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए समाधान की मांग की।

400 मकानों पर बुलडोजर का डर, उज्जैन में महिलाओं के आंसू और बीजेपी दफ्तर का घेराव

मध्य प्रदेश के उज्जैन में वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले की तैयारियों के तहत चल रहे विकास कार्यों को लेकर गुरुवार को बड़ा विरोध देखने को मिला। सड़क चौड़ीकरण परियोजना की जद में आ रहे करीब 400 मकानों को लेकर पिपली नाका और भैरवगढ़ इलाके के सैकड़ों रहवासियों ने स्थानीय विधायक का घेराव कर प्रदर्शन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भाजपा कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए समाधान की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं अपने घर टूटने के डर से रोती-बिलखती नजर आईं। लोगों ने विधायक से कहा कि उन्होंने वोट देकर उन्हें चुना, लेकिन अब उनके ही घरों को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़क चौड़ीकरण के कारण कई मकानों का 10 से 20 फीट तक हिस्सा प्रभावित हो रहा है। इससे कई परिवारों की छत और रोजी-रोटी दोनों पर संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें:स्कूल, मेट्रो, अदालत को बम से उड़ाने की धमकी, 50से ज्यादा ईमेल भेजने वाला अरेस्ट
ये भी पढ़ें:रिठाला में आग से 100 झुग्गियां खाक, 1 लड़की की मौत; मजदूरों ने सुनाई आपबीती

दरअसल, उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए शहर में कई विकास कार्य चल रहे हैं। इनमें सड़क चौड़ीकरण, रोपवे और पुल निर्माण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसी कड़ी में पिपली नाका से भैरवगढ़ तक सड़क चौड़ीकरण के लिए नगर निगम की टीम ने कई मकानों पर निशान लगा दिए हैं। इसके विरोध में सैकड़ों लोग क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा के आगर रोड स्थित कार्यालय पहुंचे और घेराव कर विरोध जताया।

विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने प्रदर्शनकारियों की बात सुनने के बाद कलेक्टर रौशन सिंह से फोन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को कलेक्टर से मिलवाया जाएगा और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।

विरोध यहीं नहीं रुका। इसके बाद रहवासी भाजपा कार्यालय पहुंच गए और सड़क पर बैठकर धरना देने लगे। इस दौरान लोगों ने छह लेन सड़क की जगह चार लेन बनाने की मांग की। उनका कहना था कि पहले से ही सड़क काफी चौड़ी है और यदि चौड़ाई कम की जाए तो कई मकानों को टूटने से बचाया जा सकता है। करीब एक घंटे तक कार्यालय के बाहर हंगामे की स्थिति बनी रही।

ये भी पढ़ें:सीएम आगमन के चलते गाजियाबाद में कई रास्ते किए गए बंद, जानिए कहां नहीं जाना है
ये भी पढ़ें:नाबालिग के साथ गैंगरेप , शादी का झांसा देकर दोस्त के घर ले गया आरोपी

उधर, नगर निगम ने मंगलवार को पिपली नाका से गढ़कालिका मंदिर, ओखलेश्वर श्मशान और भैरवगढ़ जेल चौराहा तक के भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। नोटिस में प्रभावित हिस्सों को सात दिन के भीतर खाली करने को कहा गया है।

निगम के एक अधिकारी के अनुसार पहले सड़क को 150 फीट चौड़ा करने का प्रस्ताव था, जिसे बाद में घटाकर 100 फीट कर दिया गया। वहीं स्थानीय लोग इसे 80 फीट तक सीमित रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक मकानों को टूटने से बचाया जा सके। प्रदर्शन के दौरान कई महिलाओं ने रुंधे गले से कहा कि मजदूरी कर परिवार चलाती हैं और अब उनके सिर से छत छिनने का खतरा खड़ा हो गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Madhya Pradesh
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|