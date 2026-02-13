उज्जैन में करंट वाले तार की चपेट में आया 11 साल का मासूम, खेत मालिक की लापरवाही से मौत
मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मवेशी से फसल बचाने के लिए खेत में करंट वाले खुले तार लगाए गए थे। इससे चिपककर छठी कक्षा के 11 वर्षीय नाबालिग लड़के की मौत हो गई। करंट लगने से बालक के हाथ पैर और शरीर का कुछ हिस्सा झुलस गया था। उसके हाथ में एक खिलौना भी मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौपा जाएगा। पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है।
मामला उज्जैन के पंवासा थाना क्षेत्र के मक्सी रोड के पिपलिया बिछा गांव का है। घटना गुरुवार की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अरकान गुरुवार स्कूल नहीं गया था। वह सुबह खेत के पास अपने दोस्त के यहां खेलने 11 बजे के करीब निकल था। एक घंटे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसके बाद उसके पिता और चाचा ने उसकी तलाशी शुरू की। शाम करीब 4 बजे खेत के मालिक बाबू परमार ने बच्चे के चाचा इशाक को सूचना दी कि बच्चा खेत में पड़ा है। परिजन मौके पर पहुंचे तो अरकान मृत अवस्था में मिला। सम्भवतः खेलते समय बच्चा करंट वाले तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
इस मामले में पुलिस ने बताया कि बालक जहां मृत अवस्था में मिला था, वह खेत बाबू वर्मा का है। इसमें लहसुन बोई हुई है। मालिक द्वारा फसल को मवेशियों से बचने के लिए करंट के तार रात में खुले छोड़े गए थे। वह सुबह उसे बंद करना भूल गए थे। खेत मालिक की यह बड़ी लापरवाही है, इस मामले में जांच कर परिजन के बयान के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
पंवासा थाना प्रभारी गुमर सिंह मंडलोई ने बताया कि मृतक 11 वर्षीय अरकान शाह कक्षा 6 का छात्र था। पुलिस मौके पर पहुंची, तो जांच में सामने आया कि बाबू परमार ने जंगली सूअरों से लहसुन की फसल बचाने के लिए खेत के चारों ओर तार फेंसिंग कर उसमें करंट प्रवाहित कर रखा था। पुलिस ने आरोपी बाबू परमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। शुक्रवार सुबह बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें