ऐप से बंद कर देता था ई-रिक्शा, मिनटों में ठीक कर ठग लेता था पैसे; ऐसे खुली शातिर की पोल
BAT-BMS ऐप का इस्तेमाल कर एक शातिर ठग ई-रिक्शा को बंद कर देता था। इसके बाद खुद को मैकेनिक बताकर मिनटों में ठीक कर रिक्शा चालकों से पैसे ठग रहा था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में साइबर ठगी का अनोखा मामला सामने आया है, मोबाइल ऐप के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) तक पहुंच बनाकर ई-रिक्शा चालकों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि पिछले चार-पांच दिनों में आधा दर्जन से अधिक ई-रिक्शा चलते-चलते अचानक बंद हो गए, इस दौरान आरोपी खुद को मैकेनिक बताकर 300 रुपये लेकर ठीक कर देता था। ई-रिक्शा से जुड़े ऐसे मामले लगातार सामने आने पर चालकों को शक हुआ इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई।
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए साइबर टीम के साथ ट्रैफिक पुलिस की टीम बनाकर मामले की जांच के लिए तैयार किया, जिसमें पता चला कि बिलुटुथ के द्वार ई-रिक्शा को बंद कर दिया जा रहा था इसके बाद आरोपी खुद को मैकेनिक बताकर 200 से 300 रुपए लेकर ई-रिक्शा दोबारा चालू कर देता था। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर साइबर ठगी का मामला दर्ज किया है, फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है।
300 रुपये लेकर कर देता था ठीक
उज्जैन शहर की महाकाल की नगरी में करीब पांच हजार से अधिक ई-रिक्शा चलते हैं और बड़ी संख्या में महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालु इनमें ट्रैवल करते हैं। पिछले कुछ दिनों से अचानक से चलती हुई ई-रिक्शा बंद हो जाती थी इसके बाद हर बार एक युवक मौके पर पहुंचकर खुद को मैकेनिक बताता ओर 300 रुपए लेकर कुछ ही मिनटों में वाहन चालू कर देता था। लगातार एक जैसी घटनाओं के बाद ई-रिक्शा एसोसिएशन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने चालकों को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्ति की सूचना देने को कहा।
ऐसे पकड़ा गया शातिर
मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन शहर में बुधवार शाम लोटी स्कूल तिराहे पर एक ई-रिक्शा बंद हुआ। कुछ देर बाद एक युवक उसे ठीक करने के नाम पर 300 रुपए मांगने पहुंचा। चालक ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान रीतेश भानूपा (18) निवासी ग्राम नवली, थाना भैरूगढ़ के रूप में हुई।
पुलिस जांच में क्या सामने आया?
पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ ओर जांच में सामने आया कि वह BAT BMS मोबाइल ऐप के जरिए ब्लूटूथ से आसपास खड़े ई-रिक्शा के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) तक पहुंच बना लेता था। इसके बाद वाहन बंद कर देता और फिर पैसे लेकर दोबारा चालू करता था। पुलिस मामले में युवक से पूछताछ कर रही है और साथ ही इसमें शामिल और भी आरोपियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
रिपोर्ट - विजेन्द्र यादव
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