महाकाल मंदिर के पास खुदाई में निकला विशाल शिवलिंग, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे; VIDEO
मंदिर परिसर के विस्तार के लिए कर्मचारी भारी मशीन से जमीन की खुदाई कर रहे थे तभी अचानक शिवलिंग दिखा जो कि काफी पुराना बताया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़े आकार का प्राचीन शिवलिंग मिला है। शिवलिंग मिलने की खबर मिलते ही वहां मौजूद भक्तों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने पूजा पाठ भी किया। यह शिवलिंग सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच महाकालेश्वर मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान मिला है। यह खुदाई मंदिर के प्रीपेड बूथ के पास की जा रही थी।
मंदिर परिसर के विस्तार के लिए कर्मचारी भारी मशीन से जमीन की खुदाई कर रहे थे तभी अचानक शिवलिंग दिखा जो कि काफी पुराना बताया जा रहा है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला।
मंदिर के पुजारी ने क्या कहा?
श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आकाश शर्मा ने बताया कि ‘आज मंदिर परिसर के पास भस्म आरती के दौरान खुदाई चल रही थी और इसी दौरान प्राचीन शिवलिंग मिला। आज शिवलिंग के दर्शन करना बहुत शुभ है। हम सब यहां आए और शिवलिंग पर जल चढ़ाया।’
'फिलहाल काम धीमा कर दिया गया'
वहीं महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक आशीष फलवाडिया ने इस मौके पर कहा,, ‘निर्माण कार्य के दौरान, प्रीपेड बूथ के पास खुदाई करते समय हमें एक शिवलिंग मिला। फिलहाल काम धीमा कर दिया गया है। यदि और कोई अवशेष मिलते हैं, तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हम सावधानीपूर्वक काम कर रहे हैं। देखते हैं हमें और क्या मिलता है।’
जमीन के नीचे और भी पुराने अवशेष मिल सकते हैं
आपको बता दें कि जैसे ही शिवलिंग मिलने की सूचना प्रशासन को मिली पुलिस की टीम भी वहां पहुंची शिवलिंग की सुरक्षा में तैनात हो गई। इस दौरान फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खुदाई का काम भी रोक दिया गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जमीन के नीचे और भी पुराने अवशेष मिल सकते हैं। शिवलिंग कितना पुराना है और क्या एतिहासिक महत्व है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पुरातत्व विभाग शिवलिंग की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का सटीक आकलन करेगा।
मिट्टी हटाई गई तो सभी दंग रह गए
पोकलेन मशीन का पंजा जब जमीन पर चलाया गया तो वह एक ठोस वस्तु से टकाराया। इस दौरान पोकलेन चला रहे कर्मी ने तुरंत कुछ महसूस किया और नीचे उतरकर देखा तो एक बड़ा पत्थर नजर आया। जब मिट्टी हटाई गई तो सभी दंग रह गए क्योंकि यह साधारण पत्थर नहीं बल्कि शिवलिंग था। बताया जा रहा है कि खुदाई के दौरान अन्य कुछ अवशेष भी मिले हैं। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उज्जैन में ये चमत्कार देखने के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह और जिज्ञासा दोनों देखी जा रही है।
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